Trump agarra-se ao muro para o discurso do Estado da União

Paulo Alexandre Amaral - RTP05 Fev, 2019, 12:17 / atualizado em 05 Fev, 2019, 12:17 | Mundo

Antes de tudo, os factos. O discurso de Donald Trump interrompe o maior shutdown da história nos Estados Unidos. Foram 35 dias em que o Governo Federal esteve fechado, com mais de 800 mil funcionários sem pagamento, o que causou constrangimentos evidentes à Presidência.







O próprio discurso, que acontece uma semana depois do previsto, é um sinal do caos que se instalou em Washington com o braço de ferro entre o Presidente e os democratas – que agora dominam a Câmara dos Representantes – a propósito do financiamento do muro com o México. Trump insiste na dotação de 5,7 mil milhões de dólares, mas os democratas, bem personalizados na voz da speaker democrata Nancy Pelosi, já lhe fizeram saber que não vão ceder. Razão pela qual este período em que o discurso foi encaixado pode muito bem ser um mero intervalo num shutdown a retomar nos próximos dias.





A atitude beligerante do Presidente não deverá cessar ou ceder tréguas esta noite. Donald Trump nunca se esquivou aos assuntos fraturantes e é o próprio a admitir que não recuará perante nenhum obstáculo, no caso, que se entreponha entre ele e o tão desejado muro na fronteira com o México. A diferença para este terceiro discurso é o ambiente em que será proferido, muito diverso dos anos anteriores. Diversidade é precisamente a palavra de ordem na Câmara dos Representantes, depois das intercalares de novembro.



Se por cima do ombro Trump terá a speaker Nancy Pelosi, uma mulher que já lhe fez frente mais do que uma vez e dá sinais de não ceder, por diante terá agora uma nova cepa de representantes democratas que escapam à sua paleta gustativa: Alexandra Ocasio-Cortez ou Rashida Tlaib, que disse recentemente “Vamos impugnar o filho da p**a” (“We’re gonna impeach the motherfucker!”).

Trump convoca Trump

Entretanto, o discurso assinala metade do caminho de Donald Trump na Casa Branca. O desempenho económico dará corpo a boa parte do texto, eventualmente pontuado com muitos adjetivos e ainda mais advérbios de modo, muito ao gosto de Trump. Se se pode dizer que o Presidente prossegue relativamente intocado neste campo, a verdade é também que o capital que vinha granjeando ente o seu eleitorado poderá ter sido temporariamente corroído pelas cinco semanas de fecho do Governo Federal, que deixaram muitas famílias em maus lençóis.





Em termos políticos, pelas más razões, Donald Trump tem passado incólume por toda e qualquer provação. O que suporíamos serem dúzias de razões para um impeachment, no universo Trump não passam de truculências entre homens rudes ou negociadores sem escrúpulos. Por essa razão, é difícil divisar o que poderá causar incómodo ao Presidente na arena política, portanto, à falta de um grande escândalo, nada deverá atrapalhar o panegírico que os autores do discurso de Trump terão preparado para esta noite.





Algum ataque ao procurador especial Robert Muller e à investigação ao conluio com os russos não são assuntos de esperar ou de não esperar. Dependerá da estratégia, que poderá ainda contemplar justificações para a retirada militar da Síria, tão criticada pelas instâncias militares e que levou a demissões importantes na parte superior da cadeia de comando. Um ponto, contudo, que não deverá escapar é a questão da segurança e a construção do muro, assuntos preferenciais de um Trump obcecado com a fronteira a sul e a caravana de imigrantes que rumou aos Estados Unidos.





Por alguma razão, os equívocos e o egocentrismo de Trump não cessarão por milagre ou por decreto e a prova estará sentada esta terça-feira nas galerias de capitol Hill: um adolescente convidado por Trump para o discurso do Estado da União por ter sido vítima de bullying. A razão desse bullying: o jovem chama-se Trump.