Trump agita cenário de extinção da Constituição dos Estados Unidos

escreveu no sábado Donald Trump, na sua rede Truth Social.O republicano acrescentou queOs comentários de Trump surgem depois da decisão do novo proprietário da rede social Twitter, Elon Musk, de revelar deliberações internas de 2020 da companhia sobre a divulgação de uma história do jornal, a partir de ficheiros alegadamente pertencentes ao computador pessoal de Hunter Biden. O filho do atual presidente norte-americano foi anteriormente visado pelo campo de Trump por alegadas suspeitas de ilegalidades cometidas na Ucrânia.Musk andava a anunciar que iria divulgar informações censuradas com base em documentos internos do Twitter que, segundo o mesmo, revelariam o “que realmente aconteceu” quando a empresa decidiu suspender temporariamente uma publicação do, em 2020, sobre Hunter Biden.Depois de divulgar as várias publicações de Taibbi, Musk admitiu que a empresa censurou a divulgação da informação sobre o computador pessoal do filho do atual presidente exposta noe defendeu que esta fuga de informação seria necessária "para restaurar a confiança das pessoas". De acordo com o Politico, quando ose recusou a apagar umsobre a história, a rede social suspendeu a conta do meio de comunicação durante mais de duas semanas, antes de reverter a suspensão a 30 de outubro de 2020. O então presidente executivo do Twitter, Jack Dorsey, indicou mais tarde que lamentava a decisão da plataforma de censurar a história.Numa sucessão de publicações,A verdade é que Hunter Biden, cujo estilo de vida errático foi denunciado durante meses por apoiantes do ex-presidente, continua a ser objeto de uma investigação criminal pelo Departamento de Justiça que se tem concentrado nos seus assuntos fiscais e nas suas operações económicas no estrangeiro, em particular na Ucrânia.

Trump é “inimigo” da Constituição

As novas declarações e teorias da conspiração do ex-presidente dos EUA já motivaram uma reação da Casa Branca, com o porta-voz Andrew Bates a criticar as, afirmou Bates.Também a deputada republicana Liz Cheney, de Wyoming, uma crítica assumida de Trump, denunciou a declaração Truth Social do ex-presidente no domingo. A também vice-presidente da comissão que investiga o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos Estados Unidos , teewtou que





Donald Trump believes we should terminate “all rules, regulations and articles, even those found in the Constitution” to overturn the 2020 election. That was his view on 1/6 and remains his view today. No honest person can now deny that Trump is an enemy of the Constitution. — Liz Cheney (@Liz_Cheney) December 4, 2022



No domingo, congressistas democratas e republicanos criticaram o comentário do ex-presidente, que recentemente anunciou que vai concorrer à eleição presidencial de 2024.

, tweetou o líder dos democratas no Senado, Chuck Schumer, em referência ao jantar na residência de Donald Trump na Flórida no qual participou Nick Fuentes, um supremacista branco e proeminente negacionista e Kanye West., acrescentou Schumer. "Todos devem condenar este ataque à nossa democracia”.Já o ex-conselheiro de Segurança Nacional de Trump, o ultraconservador John Bolton, expressou o desagrado com a sugestão do ex-presidente., escreveu.