Trump agradece a Jong-un devolução de restos mortais de combatentes

RTP02 Ago, 2018, 18:15 / atualizado em 02 Ago, 2018, 18:26 | Mundo

O Presidente dos Estados Unidos agradeceu num tweet ao líder da Coreia do Norte pela entrega, na semana passada, de 55 caixões com os possíveis restos mortais de soldados norte-americanos.



Na mensagem, Donald Trump afirma não estar “ de todo surpreendido por ter tomado esta ação gentil”.





Thank you to Chairman Kim Jong Un for keeping your word & starting the process of sending home the remains of our great and beloved missing fallen! I am not at all surprised that you took this kind action. Also, thank you for your nice letter - l look forward to seeing you soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de agosto de 2018

7700 combatentes desaparecidos

Uma primeira análise forense indicou que “os cadáveres são o que a Coreia do Norte disse serem”, afirmou Byrd.





Ainda na mesma mensagem, o Presidente agradece a Kim Jong-un pela carta que lhe enviou, sem especificar o conteúdo.De acordo com Sarah Sanders, porta-voz da Casa Branca, Trump referia-se a uma carta que recebeu do Kim Jong-un a 1 de agosto, como parte da “correspondência contínua entre os dois líderes”, segundo reporta a BBC A entrega dos restos mortais de combatentes foi acertada na cimeira entre Donald Trump e o líder norte-coreano, que decorreu em Singapura. Desta forma, a concretização do acordo foi vista como um gesto de boa vontade por parte de Kim Jong-un.“Sei que o Presidente Trump está grato por o Presidente Kim ter mantido a sua promessa e hoje vemos o progresso tangível nos nossos esforços para alcançar a paz na Península Coreana”, disse Mike Pence, vice-presidente dos Estados Unidos.Os restos mortais foram recuperados por um avião militar norte-americano de uma cidade costeira da Coreia do Norte e levados para a base aérea de Osan, na Coreia do Sul. A partir daí, seguiram para a base de Pearl Harbor, no Hawai.“Alguns apelidam a Guerra da Coreia como a guerra esquecida, mas hoje provámos que esses heróis não foram esquecidos. Hoje os nossos rapazes voltam para casa”, afirmou Spence.O diretor de análises para a Agência de Contabilidade de Defesa de Prisioneiros de Guerra e Desaparecidos em Combate (DPAA, na sigla em inglês), John Byrd, afirmou, em declarações citadas pela Reuters, que os norte-coreanos apenas enviaram uma etiqueta de identificação. Os familiares do soldado já foram notificados.Os demais cadáveres terão de ser identificados pelas autoridades norte-americanas, o que poderá demorar meses ou até mesmo anos, como é relatado pela Associated Press De acordo com a DPAA , desconhece-se ainda o paradeiro de cerca de 7700 combatentes, estimando-se que os cadáveres de 5300 se encontram na Coreia do Norte.Segundo a agência Reuters, os Estados Unidos e a Coreia do Norte conduziram buscas conjuntas pelos combatentes entre 1996 e 2005, altura em que Washington suspendeu as operações por receio do programa nuclear norte-coreano.Nessa altura foram encontrados na Coreia do Norte mais de 400 caixões com restos mortais, que foram devolvidos aos Estados Unidos.Depois de a Coreia do Norte cumprir com esta parte do acordo, os Estados Unidos esperam que Pyongyang cumpra a promessa de pôr um ponto final nos seus projetos nucleares.