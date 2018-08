Trump alerta para colapso dos mercados caso seja destituído

RTP23 Ago, 2018, 19:11 / atualizado em 23 Ago, 2018, 21:14 | Mundo

Michael Cohen comprometeu Trump depois de, diante um juiz federal de Manhattan, se ter declarado culpado de violar as leis eleitorais e de alegar que foi instruído a fazê-lo pelo Presidente.





Paul Manafort, antigo diretor da campanha presidencial, foi também considerado culpado de fraude fiscal e bancária. A questão da destituição de Donald Trump é agora muito especulada. O Presidente dos Estados Unidos raramente fala em público sobre este assunto, mas esta quinta-feira fê-lo em entrevista exclusiva ao canal de televisão Fox News





Quando questionado se acredita que os democratas irão tentar retirá-lo do cargo de Presidente no caso de ganharam poder nas eleições intercalares de novembro, Trump responde que não sabe “como é que destituem uma pessoa que tem feito um ótimo trabalho”.

Apontando para si próprio, Trump justifica o colapso dos mercados: “Sem este pensamento vocês iriam ver números nos quais vocês não iriam acreditar”.





Pagamentos constituem crime para Trump?

Em julho, Cohen tornou públicas gravações de áudio onde alegadamente discute com Trump um dos pagamentos antes das eleições.

“É a única desculpa que precisam”

Ataques a Hillary

Políticas migratórias são um “trabalho histórico"

O assunto das imigrações também foi referido durante a entrevista à Fox News. Donald Trump afirma que estão a fazer “um trabalho histórico” apesar de “má legislação”.





O Presidente dos Estados Unidos alerta para problemas económicos num quadro de destituição: “Se alguma vez for destituído, eu acho que os mercados colapsam”. “Toda a gente seria muito pobre”, acrescentou.Donald Trump admitiu na quarta-feira ter tido conhecimento, "mais tarde" dos pagamentos feitos a alegadas amantes. Alega que o dinheiro saiu da sua conta pessoal e não dos fundos da campanha eleitoral, argumentando por isso que “não foi uma violação” das leis de financiamento da campanha eleitoral.Tal como explica a BBC , os pagamentos de suborno não foram reportados à Comissão Eleitoral Federal e, segundo as regras eleitorais dos EUA, qualquer pagamento feito com o objetivo de influenciar um voto deve ser mencionado.Resta apurar se os pagamentos foram feitos para proteger a reputação pessoal de Trump ou para proteger a sua imagem enquanto candidato à presidência.As declarações de Cohen podem ter sido uma alavanca para o “impeachment”. Um advogado republicano, em declarações ao jornal norte-americano Politico , admite que as declarações do antigo advogado do Presidente são mais um ponto contra Trump e teme que sejam o pretexto ideal para os democratas avançarem com a destituição do Presidente dos EUA caso assumam a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos durante as eleições intercalares de novembro.“É a única desculpa que eles precisam. E acreditem, eles não precisam de muitas desculpas”, afirma o advogado.Jornalistas acreditados na Casa Branca afirmam, no entanto, que é improvável qualquer ação contra Trump antes das eleições intercalares de seis de novembro, uma vez que os republicanos - partido que elegeu Trump - controlam a Câmara dos Representantes.Durante a entrevista ao canal americano, Donald Trump continuou a tecer elogios a si próprio e enalteceu todas as suas conquistas económicas: "Eu libertei [a economia], livrei-me da regulação, o corte de impostos foi uma coisa tremenda”, afirmou Trump. “Mas mesmo antes do corte de impostos, desde o primeiro dia, eu livrei-me da regulação. Eu aprovei os oleodutos, concedi 48 mil empregos. Eu fiz muitas coisas”, acrescentou.O Presidente dos EUA não deixou de fazer referência à sua rival democrata, idealizando o que teria sido da economia americana na hipótese de Hillary Clinton ganhar as eleições presidenciais em 2016.“Se Hillary e os democratas tivessem ganho, se ela fosse presidente, teria sido registado um crescimento negativo. Nós alcançamos um valor de 10 biliões de dólares”.Donald Trump elogia ainda a relação que alcançou com a China: “Quando eu cheguei à presidência a China era uma força dominante. Agora eles gostam muito de mim, dou-me muito bem com o Presidente Xi”. Trump sublinha que os EUA tinham um défice com a China de 515 mil milhões de dólares. “Não vai voltar a acontecer”, assegura o Presidente dos EUA.“Quando existe uma má legislação podemos fazer um bom trabalho. Mas podemos fazer um trabalho ainda melhor se existir uma boa legislação. Por isso, elas serão todas alteradas mas temos de eleger mais republicanos”, afirmou Trump.Trump revelou ainda que a construção do muro com o México está em curso: “O muro está a ser construído, muitas pessoas não sabem disso”.Acrescentou que “gostaria de construir [o muro] ainda mais rápido”, mas adiantou que trabalhar em conjunto com os democratas é “muito difícil”.O Presidente dos EUA afirma que está a fazer um “trabalho incrível” e que se autoavaliaria como “excelente”.“Eu acho que nenhum presidente fez o que eu fiz neste curto espaço de tempo”, afirmou Trump. “Eu sempre ganhei. Foi controverso quando concorri, mas ganhei, e agora o país está a ir melhor do que nunca”, acrescentou.