Trump alertou Rússia contra interferência nas eleições de 2020

, declarou a porta-voz da Casa Branca no final do encontro.Em conferência de imprensa, Sergei Lavrov afirmou, porém, que “as eleições não foram discutidas”. O ministro aproveitou a ocasião para esclarecer que Moscovo quis tornar públicas comunicações que deixam clara a inocência da Rússia quanto à suspeita de ingerência nas eleições norte-americanas de 2016, mas que a Administração de Barack Obama terá travado essa divulgação.“Oferecemos à atual administração a oportunidade de publicar a correspondência (…) que aconteceu entre Moscovo e Washington entre outubro de 2016 e janeiro de 2017”, esclareceu Lavrov.“Essa correspondência mostrará que, acrescentou.O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, disse na terça-feira que a administração Trump “trabalhará sempre para proteger a integridade das eleições, ponto final”.“Se a Rússia ou outros atores estrangeiros tomarem algum passo para enfraquecer os nossos processos democráticos, agiremos em conformidade”, salientou.

Controlo de armas nucleares

Durante o encontro com Donald Trump, Sergei Lavrov renovou a oferta de Moscovo para prolongar o Novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas, assinado pelos dois países em 2010, mas tanto o Presidente dos EUA como o secretário de Estado Mike Pompeo destacaram a necessidade de um diálogo estratégico que inclua a China., elucidou a porta-voz da Casa Branca. A China, que possui menos armas nucleares do que os Estados Unidos e a Rússia, tem rejeitado as negociações.“A bola está do lado dos nossos parceiros americanos”, frisou Sergei Lavrov.

De acordo com a Casa Branca, Trump pediu também à Rússia que resolva o conflito com a Ucrânia. As relações entre os dois países colapsaram em 2014, depois de Moscovo ter procedido à anexação da Crimeia.





Just had a very good meeting with Foreign Minister Sergey Lavrov and representatives of Russia. Discussed many items including Trade, Iran, North Korea, INF Treaty, Nuclear Arms Control, and Election Meddling. Look forward to continuing our dialogue in the near future! pic.twitter.com/tHecH9a9ck — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2019

No Twitter, o Presidente descreveu como "muito boa" a reunião e disse terem sido discutidos temas como o comércio, o Irão, a Coreia do Norte, o controlo de armas nucleares e a alegada intromissão russa nas eleições. "Ansioso por continuar o nosso diálogo num futuro próximo!", escreveu.







O mais recente encontro entre Lavrov e Trump aconteceu numa altura em que os democratas na Câmara dos Representantes mantêm em curso o processo de destituição do Presidente, tendo anunciado acusações de abuso de poder pela alegada pressão sobre a Ucrânia para que esta investigasse Joe Biden e o seu filho.





O último encontro entre o ministro russo dos Negócios Estrangeiros e o Presidente norte-americano tinha acontecido em 2017 e resultou num escândalo para Donald Trump, que foi acusado de ter divulgado a Sergei Lavrov informações confidenciais sobre um grupo do autoproclamado Estado Islâmico.