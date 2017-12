Trump ameaça cortar ajuda a países que votem a favor de resolução da ONU sobre Jerusalém

“Eles levam centenas de milhões de dólares e até mesmo milhares de milhões de dólares e agora votam contra nós. Vamos estar a observar esses votos. Deixem-nos votar contra nós. Vamos poupar imenso. Não nos preocupamos”, disse Trump aos jornalistas na Casa Branca.



Os 193 países da Assembleia Geral da ONU vão reunir-se esta quinta-feira de emergência. A reunião servirá para discutir a controversa decisão do presidente norte-americano de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, a 6 de dezembro. Nenhum país tem direito de veto nesta reunião.



Na reunião do Conselho de Segurança da ONU, na segunda-feira, Washington exerceu o seu direito de veto na proposta que foi a votos para que os EUA retirassem o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel. Todos os restantes 14 países votaram favoravelmente esta proposta.



O esboço de resolução, de acordo com a BBC, não menciona diretamente a decisão dos Estados Unidos, mas diz que qualquer decisão sobre Jerusalém deve ser cancelada. O estatuto da Cidade Santa está no coração do conflito entre Israel e os Palestinianos.



Na terça-feira, a Embaixadora dos EUA nas Nações Unidos já tinha deixado o mesmo aviso numa carta enviada a dezenas de Estados-membros – incluindo delegações europeias - em que os alertava que o voto estaria debaixo dos olhares dos Estados Unidos.



“O Presidente vai estar atento a este voto e pediu para que eu reportasse quais os países que votaram contra nós. Tomaremos nota de cada um dos votos sobre este assunto”, escreveu Haley nessa carta, de acordo com os jornalistas a quem foi mostrada a missiva.



At the UN we're always asked to do more & give more. So, when we make a decision, at the will of the American ppl, abt where to locate OUR embassy, we don't expect those we've helped to target us. On Thurs there'll be a vote criticizing our choice. The US will be taking names. pic.twitter.com/ZsusB8Hqt4