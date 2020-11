Trump ameaça demitir Fauci caso seja reeleito

No domingo, enquanto Donald Trump criticava a cobertura da pandemia por parte dos meios de comunicação norte-americanos durante um comício no Estado da Flórida, a multidão começou a gritar: “Demita Fauci!”.Após alguns segundos, o presidente norte-americano respondeu:Mais tarde, Trump disse ainda queAnthony Fauci, de 79 anos, é um dos maiores especialistas em doenças infecciosas do mundo e é também presidente do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas há mais de três décadas. Fauci integra a equipa de estratégia de combate à pandemia do Governo norte-americano e desde o início da pandemia que Trump e Fauci têm estado numa guerra de palavras constante, com o especialista em doenças infecciosas da Casa Branca a criticar e a contrariar grande parte das decisões e comentários de Trump, o que não agrada ao presidente norte-americano.A ameaça de Trump sucede aos comentários de Fauci durante uma entrevista aopublicada no sábado, onde o epidemiologista criticou as políticas tomadas pela Administração Trump relativamente à Covid-19, nomeadamente o escasso uso de máscaras. Fauci afirmou na entrevista que os EUA devem preparar-se para enfrentar “muita dor” no inverno e conjeturou que, assim como um número crescente de óbitos.

Até agora, foram registados mais de 9,1 milhões de casos de infeção nos EUA desde o início da pandemia e contam-se mais de 230 mil vítimas mortais.

O comício na Flórida – um dos Estados considerados decisivos para as eleições – foi realizado mesmo perante um aumento contínuo do número de surtos de Covid-19 naquela região. E tal como nos restantes comícios já realizados pelo presidente dos EUA,Para além disso, o município de Miami-Dade, onde decorreu o evento, está sob um recolher obrigatório a partir da meia-noite. No entanto, Trump discursou para lá da meia-noite e os participantes estavam a sair do recinto quando já passava da 01h00.

“Vamos ficar com Fauci e demitir Trump”

A ameaça de demissão do principal epidemiologista da Casa Branca em plena pandemia gerou uma rápida e massiva contestação, com o nome de Fauci a entrar para as principais tendências do Twitter nos EUA poucas horas após o comício na Flórida.”, enquanto muitos críticos os utilizaram para relembrar os “altos riscos” das eleições marcadas já para a próxima terça-feira., escreveu no Twitter a antiga agente da CIA, Emily Brandwin.“Fauci é um dos maiores especialistas em doenças infecciosas do mundo, atuou na saúde pública americana por mais de 50 anos e recebeu vários prémios, incluindo a Medalha Presidencial da Liberdade. Trump quer atacar com armas nucleares e injetar desinfetante em pessoas”, escreveu ainda Brandwin.O jornalista Tim Miller, por sua vez, alerta que, com as sondagens a apontarem que é um dos especialistas em que os americanos mais confiam

“Trump prometeu demitir Fauci após as eleições… caso precisassem de um outro motivo para votar nele”, escreveu o comediante Tim Young na sua conta do Twitter.

A pandemia é um dos principais temas que têm estado no centro da discussão entre Trump e o seu rival democrata, Joe Biden. É já na próxima terça-feira, 3 de novembro, que os norte-americanos vão deicidir o futuro da presidência dos EUA. As sondagens indicam que Joe Biden está à frente de Donald Trump, mas o atual presidente pode ser reeleito se ganhar maioria do colégio eleitoral.