Trump ameaça impor taxas sobre bens do México, Canadá e China

Caso sejam aplicadas, as taxas podem aumentar drasticamente os preços de tudo para os consumidores norte-americanos, desde o gás até aos automóveis. Os Estados Unidos são o maior importador de bens do mundo, sendo o México, a China e o Canadá os três principais fornecedores.

Trump fez as ameaças através da rede social Truth Social, insurgiu-se contra o afluxo de imigrantes ilegais, apesar de as travessias da fronteira sul terem registado um mínimo de quatro anos.

"A 20 de janeiro, como uma das minhas muitas primeiras ordens executivas, assinarei todos os documentos necessários para impor ao México e ao Canadá uma taxa de 25% sobre todos os produtos que entram nos Estados Unidos e as suas ridículas fronteiras abertas", escreveu.

Trump disse que "milhares de pessoas estão a passar pelo México e pelo Canadá, trazendo o crime e a droga a níveis nunca antes vistos", apesar de a criminalidade violenta ter baixado dos níveis máximos atingidos durante a pandemia.

O republicano afirmou que as novas taxas vão manter-se em vigor "até que as drogas, em particular o fentanil, e todos os estrangeiros ilegais acabem com esta invasão" dos EUA.

Trump também dirigiu a ira a Pequim, dizendo que "teve muitas conversas com a China sobre as enormes quantidades de drogas, em particular o fentanil, que estão a ser enviadas para os Estados Unidos - mas sem sucesso".

"Até que eles parem, vamos cobrar à China uma taxa extra de 10%, acima de quaisquer tarifas adicionais, em todos os seus muitos produtos que entram nos Estados Unidos da América", referiu.

Não se sabe se Trump vai mesmo levar a cabo as ameaças ou se as está a utilizar como tática de negociação antes de tomar posse.