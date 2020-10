Trump andou uma década a tentar investir na China

As contas estrangeiras não constam das divulgações financeiras públicas de Trump, onde devia listar o património, uma vez que é detido por empresas."Os republicanos do Senado produziram um relatório, no qual se afirma, entre outras coisas, que o filho de Biden, (...) `abriu uma conta bancária` com um empresário chinês, onde se cruzaria parte do que afirmavam ser as inúmeras conexões com `cidadãos estrangeiros e governos estrangeiros em todo o mundo`", referiu.





Faltam mais dados explicativos







Os registos fiscais não incluem detalhes sobre quanto dinheiro pode ter passado pelas contas no exterior, embora o Internal Revenue Service, agência que se ocupa de receita do Governo Federal dos Estados Unidos e integra o Departamento do Tesouro, exija informação sobre a receita proveniente de outros países.Ao jornal, o advogado da Trump Organization, Alan Garten, explicou que a empresa "abriu uma conta num banco chinês com escritórios nos Estados Unidos para pagar os impostos locais" associados aos esforços para fazer negócios na China. E acrescentou que a empresa abriu a conta depois de estabelecer um escritório na China "para explorar o potencial de negócios em hotéis na Ásia".

Garten não identificou o banco na China onde a conta está aberta. Até ao ano passado, o maior banco estatal da China arrendava três andares na Trump Tower, o que gerou acusações de conflito de interesses que visaram o atual presidente, lembrou o diário norte-americano.