Trump aprova envio de ajuda estatal para combater incêndios na Califórnia

Mais de 13 mil bombeiros estão a combater as chamas no Estado norte-americano da Califórnia que já destruiram mais de 400 mil hectares de área florestal.O presidente norte-americano, Donald Trump, emitiu este domingo uma declaração de “enorme desastre” na medida em que a previsão de agravamento das condições meteorológicas ameaça desencadear novos incêndios.A declaração de Trump aprova o envio de ajuda estatal para a Califórnia e o governador deste Estado norte-americano, Gavin Newsom, afirma que esta ajuda também se destinará à população das províncias mais afetadas.

Os incêndios começaram no último fim-de-semana, provocados por uma tempestade de trovoadas secas e alimentados por uma onda de calor durante a semana. No passado domingo, o Vale da Morte, a sudeste da Califórnia, registou 54 graus Celsius – o registo mais elevado na Terra em quase 90 anos.







A queda de aproximadamente 12 mil raios desencadeou cerca de 585 incêndios, mas os mais violentos concentram-se a norte do Estado norte-americano, ao largo da zona da Baía de São Francisco, e estão já entre os maiores da história da Califórnia.

, disse Newsome, que declarou estado de emergência na terça-feira e pediu ajuda a outros Estados norte-americanos. O governador da Califórnia diz que já solicitou ajuda aos “melhores combatentes de incêndios florestais do mundo” na Austrália, o país que também foi devastado por grandes incêndios no início deste ano. A ajuda proveniente do Canadá e de dez outros Estados dos EUA também já está a caminho da Califórnia.

Mais destruição e mortes do que total de incêndios de 2019

If you don’t believe in climate change, come to California.



This is from today. And is just a small part of the nearly 600 fires we are battling this week. pic.twitter.com/iv4stV3Aax — Gavin Newsom (@GavinNewsom) August 23, 2020

. No ano passado, três pessoas foram vítimas dos incêndios florestais que destruíram cerca de 105 mil hectares.“O que é notável é que estes incêndios são muito expressivos e estão a crescer rapidamente”, disse Crystal Kolden, uma especialista. Ao jornal britânico The Guardian , Kolden sublinhou queO próprio governador do Estado tabém referiu as alterações na sua página da rede social Twitter: “Os meteorologistas avisam que a situação pode agravar-se, emitindo um alerta vermelho até à noite de segunda-feira. O Serviço Meteorológico Nacional alerta para a possibilidade de trovoadas secas, sublinhando que “raios e fortes rajadas de vento em torno das tempestades serão a principal ameaça” e podem não só iniciar novos incêndios, como alimentar as chamas dos focos já existentes.Para além disso, foram também emitidos alertas relativamente à qualidade do ar em pelo menos seis Estados: Califórnia, Nevada, Oregon, Idaho, Colorado e Novo México.Os incêndios esgotaram os recursos de saúde pública, já sobrecarregados pela luta para conter a pandemia do novo coronavírus, que está ainda longe de estar controlada face ao aumento de casos de infeção por Covid-19 na Califórnia e nos EUA.