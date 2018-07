Trump arrasa Theresa May no início da visita ao Reino Unido

Andreia Martins - RTP13 Jul, 2018, 10:11 | Mundo



Uma “bomba diplomática” detonada por Trump em Londres que “humilha publicamente” a primeira-ministra britânica, refere o Guardian . “Com amigos como Donald Trump, Theresa May não precisa de inimigos”, diz a CNN







É esta a leitura predominante da entrevista explosiva de Donald Trump ao jornal The Sun , em que o Presidente norte-americano avisa que os planos para o Brexit delineados por Theresa May colocam em risco um potencial acordo de comércio com os Estados Unidos.









No caso de um Brexit “leve”, a possibilidade de um acordo bilateral de comércio com os Estados Unidos é menor, refere Trump, uma vez que os Estados Unidos estariam “a negociar com a União Europeia em vez de negociar com o Reino Unido”.





“Temos dificuldades suficientes em lidar com a União Europeia” disse o chefe de Estado norte-americano, numa referência à guerra comercial vigente entre Bruxelas e Washington.





“Isso pode provavelmente por fim a uma grande relação comercial com os Estados Unidos”, alertou ainda na mesma entrevista.



"Ela não me deu ouvidos"





A imprensa britânica destaca que a entrevista vem contrariar completamente as palavras de Theresa May durante o banquete de receção Blenheim, na quinta-feira ao Presidente norte-americano e à primeira-dama, Melania Trump, em que a líder do Governo britânico disse acreditar que as políticas seguidas com o Brexit criariam uma “oportunidade sem precedentes” para um acordo de comércio livre com os Estados Unidos.





Donald Trump refere ainda que teria delineado o Brexit “de maneira diferente”. “Disse a Theresa May como fazê-lo, mas ela não concordou e não me deu ouvidos. Ela quis seguir por outro caminho”, disse o Presidente norte-americano.





“Eu dei a minha visão sobre o que ela [Theresa May] deveria fazer e como deveria negociar, mas ela não as seguiu. Diria mesmo que ela provavelmente acabou por ir no sentido contrário. Mas está tudo bem, ela deve negociar da melhor forma que sabe”, referiu ainda Donald Trump na entrevista ao tabloide britânico.





No início da semana, o governo britânico deu a conhecer o “Livro Branco” em que define uma futura parceria económica com a União Europeia após o Brexit, no que pretende que se torne numa associação económica “sem precedentes”, como referiu Dominic Raab, o novo ministro britânico para a saída da União Europeia.





Esse plano inclui a adesão dos britânicos a vários organismos europeus, bem como facilidades na circulação de turistas, profissionais e estudantes, ainda que não seja um Estado-membro daquela comunidade.





Donald Trump diz que o acordo que Theresa May está a delinear para o Brexit “não é exatamente no que as pessoas votaram”. “Isto vai afetar definitivamente o comércio com os Estados Unidos, infelizmente de uma forma negativa”, acrescentou.





A aprovação deste manual para o Brexit levou aos pedidos de demissão do ministro e do secretário de Estado do Ministério para a Saída da União Europeia, David Davis e Steve Baker, e também do ministro dos Negócios Estrangeiros, Boris Johnson.



Sadiq Khan "está a fazer um péssimo trabalho"



Sobre o antigo representante da diplomacia britânica, Donald Trump diz que vê em Boris Johnson um homem “talentoso” e que lamentou a sua saída do Governo britânico.





“Acho que ele é um grande representante para o vosso país. (…) Não estou a escolher um em vez do outro, mas acho que ele daria um grande primeiro-ministro”, refere o Presidente norte-americano.





Sobre os gastos com defesa, Donald Trump sublinha que a meta dos 2 por cento não chega para um aliado como o Reino Unido. O Presidente norte-americano volta a insistir numa ideia que levou à cimeira da NATO, durante a semana, de elevar para 4 por cento os gastos com defesa, voltando a atacar países como a Alemanha que ficam muito aquém deste valor.





Na mesma entrevista concedida ao The Sun, o Presidente norte-americano elogia a rainha de Inglaterra, com quem vai estar reunido ainda esta sexta-feira.







Uma opinião diametralmente oposta à que guarda em relação ao mayor da capital britânica, Sadiq Khan.





“Ele está a fazer um péssimo trabalho em Londres”, considera Donald Trump, sublinhando o “terrorismo” e o “crime” naquela cidade. O Presidente norte-americano diz mesmo que não se sente bem em Londres e culpa o autarca da cidade, de origem muçulmana.





Trump faz a ligação entre o tema e a imigração, que “mudou a essência da Europa”.





“Permitir que milhões e milhões de pessoas entrem na Europa é muito, muito triste. Acho que estão a perder a vossa cultura”, disse o líder norte-americano.





No programa do segundo dia de visita, Donald Trump e Theresa May assistem esta manhã a uma parada militar e vão reunir-se esta tarde na residência oficial da chefe do Governo, em Chequers. Os dois líderes têm uma conferência de imprensa marcada para as 12h45.







Ainda durante a tarde, Donald Trump e Melania Trump devem deslocar-se ao Castelo de Windsor para um encontro com a rainha.







O Presidente norte-americano acusa a primeira-ministra de não ter dado ouvidos aos seus conselhos, que diz terem sido “ignorados” por Theresa May.Trump diz que Isabel II é “uma mulher incrível” e “uma grande representante do país por muitos anos” que nunca “cometeu erros”.O Presidente norte-americano segue depois para a Escócia, onde vai passar o fim de semana num dos seus clubes privados de golfe. Para segunda-feira está marcado um encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin em Helsínquia, na Finlândia,