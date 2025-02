Trump assegura que todas as decisões de Musk são concertadas com a Casa Branca

"[Musk] não pode nem poderá fazer nada sem o meu acordo", garantiu o Presidente norte-americano.

A Casa Branca também confirmou que Musk está a trabalhar para Trump como "funcionário especial do governo", consolidando o seu papel controverso na administração, mas contornando algumas regras de divulgação que são típicas dos funcionários federais.

Musk recebeu de Trump uma ampla margem de manobra para reduzir o tamanho do Governo federal.

Hoje de manhã, a sede da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAUD, na siglaa em inglês) foi abruptamente encerrada e os funcionários foram impedidos de entrar, depois de se saber que a equipa de Musk no Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês) tinha tido acesso a sistemas de pagamento confidenciais do Departamento do Tesouro.

Os democratas temem que Musk esteja a consolidar o poder dentro do Governo federal, agindo sem responsabilização e, até, potencialmente contra a lei.

Mas Trump e a Casa Branca fizeram questão de esclarecer que todas as decisões que Musk está a tomar e todas as ações que está a desenvolver foram previamente acordadas com o Presidente e cumprem todos os requisitos legais.

"Ele está a fazer um bom trabalho", disse o Presidente norte-americano, na noite de domingo, quando foi questionado sobre o papel do empresário e agora gestor de um departamento federal, antecipando as reações à suspensão das funções da USAID.

"Ninguém elegeu Elon Musk", criticou, de forma indignada, a senadora democrata Elizabeth Warren, referindo-se à decisão de suspender os financiamentos da agência de ajuda federal.

A partir de Moscovo, o ex-presidente russo e atual número dois do Conselho de Segurança do Kremlin, Dmitri Medvedev, saudou a decisão de Musk sobre a USAID.

"Trata-se de uma decisão inteligente de Elon Musk", disse Medvedev, comentando a estratégia de Musk de cortar na despesa da máquina do Estado norte-americano.

Durante a campanha presidencial norte-americana, Elon Musk garantiu que poderia reduzir as despesas públicas federais em dois mil milhões de dólares (aproximadamente o mesmo valor em euros).

Desde então, reviu as suas intenções em baixa e está a falar de mil milhões de dólares, uma quantia que continua a ser absolutamente colossal.

Mas os adversários políticos do novo Governo de Trump estão igualmente preocupados com o acesso a informação privilegiada por parte do empresário.

De acordo com vários meios de comunicação social, os funcionários do DOGE exigiram o acesso ao sistema de pagamentos do Departamento de Tesouro, que movimenta biliões de dólares em pagamentos.

Segundo esses relatos, Elon Musk tem agora um registo de dados pessoais e financeiros de centenas de milhões de norte-americanos.

"A única forma de impedir a fraude e o desperdício do dinheiro dos contribuintes é rastrear os canais de pagamento e suspender transações suspeitas. É óbvio", justificou Musk, na sua rede social X.