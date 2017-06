Trump ataca no Twitter procurador especial que o investiga

Alexandre Brito - RTP 16 Jun, 2017, 15:38 | Mundo

O Washington Post revelou na quarta-feira que o Presidente dos EUA está a ser investigado pelo procurador especial Robert Mueller por possível obstrução à Justiça.



Muller está a investigar a eventual interferência russa nas eleições presidenciais de 2016 e possível conflito com elementos da campanha de Trump.



O próprio Donald Trump confirmou hoje que está a ser alvo da investigação num tweet em que levanta suspeitas sobre o procurador especial que o está a investigar, ao afirmar que foi ele quem lhe pediu para afastar o diretor do FBI.





I am being investigated for firing the FBI Director by the man who told me to fire the FBI Director! Witch Hunt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de junho de 2017

After 7 months of investigations & committee hearings about my "collusion with the Russians," nobody has been able to show any proof. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de junho de 2017

The Fake News Media hates when I use what has turned out to be my very powerful Social Media - over 100 million people! I can go around them — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de junho de 2017

Despite the phony Witch Hunt going on in America, the economic & jobs numbers are great. Regulations way down, jobs and enthusiasm way up! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de junho de 2017

As acusações não ficam por aqui. Trump afirma que "depois de sete meses de investigações" ninguém conseguiu mostrar provas do alegado conflito com os russos. "Triste", escreve o Presidente dos EUA.E em sua defesa justifica uma vez mais o uso que tem feito das redes sociais para "dar a volta" aos "de notícias falsas". "Osde notícias falsas detestam quando eu uso o que se veio a tornar o meusocial muito poderoso - mais de 100 milhões de pessoas. Eu posso dar-lhes a volta".Ainda no Twitter, Trump escreve que, "apesar da falsa caça às bruxas em curso na América, a economia e o emprego estão bem".