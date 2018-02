Trump atropela a matemática para reclamar audiências históricas

Inês Geraldo - RTP01 Fev, 2018, 17:46 / atualizado em 01 Fev, 2018, 17:50 | Mundo

Na sequência de um Estado da União que deu muito que falar, Donald Trump continua na berra. Após o célebre episódio da tomada de posse mais vista de sempre, facto que acabou por ser desmentido pelo antigo porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, agora é o número das audiências do discurso desta semana que está a ser questionado.





Thank you for all of the nice compliments and reviews on the State of the Union speech. 45.6 million people watched, the highest number in history. @FoxNews beat every other Network, for the first time ever, with 11.7 million people tuning in. Delivered from the heart! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de fevereiro de 2018

Obama, Bush e Clinton com mais audiência

Nova hiperbolização de números

Numa publicação na rede social Twitter, Donald Trump agradeceu elogios e comentários feitos à prestação do Presidente, revelando logo de seguida que o discurso que fez teve as audiências mais altas da História.Foram mais de 45 milhões de pessoas (45,6) que viram o Estado da União, um número relativamente alto, mas os números da empresa que mede audiências nos Estados Unidos, a Nielsen, provam que Trump está equivocado.De acordo a Nielsen, os números das audiências do Estado da União não só não foram os mais alto da História, como não ultrapassaram os telespectadores que viram o primeiro discurso do Estado da União dos três antecessores de Donald Trump (Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton).De acordo com números oficiais, o discurso do Estado da União de Trump não bateu os primeiros discursos dos três antecessores (Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama).O primeiro discurso de Bill Clinton, em 1994, foi visto por 45,8 milhões de pessoas, sendo que um ano antes, em 1993, um discurso do antigo Presidente democrata numa Sessão Conjunta foi visto por uma audiência recorde de 66,9 milhões de pessoas.Em 2002, o discurso do Estado da União de George W. Bush, no pós-11 de Setembro foi visto por 51,8 milhões de pessoas, sendo que ano seguinte, em 2003, mais de 62 milhões de pessoas ouviram as razões do Presidente republicano para o começo da Guerra do Iraque.Em 2010, Barack Obama fez o primeiro discurso do Estado da União e teve uma audiência de 48 milhões de pessoas.De facto não é a primeira vez que Donald Trump se vê envolvido numa polémica com factos exagerados. Logo no princípio de 2017, quando tomou posse, o 45.º Presidente norte-americano declarou que o evento foi o mais visto de sempre, quer em número de pessoas presentes, quer em número de telespectadores.A imprensa questionou os factos de Donald Trump com duas fotografias das tomadas de posse de atual presidente com o antecessor Barack Obama, em que eram vistas menos pessoas quando Trump se tornou Presidente.O episódio criou mal-estar entre a Casa Branca e imprensa, com Sean Spicer, porta-voz da Casa Branca na altura, a declarar que os números da tomada de posse de Trump tinham sido os maiores de sempre.