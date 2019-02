Trump avança com declaração de emergência nacional para construir muro na fronteira

Andreia Martins - RTP15 Fev, 2019, 11:56 / atualizado em 15 Fev, 2019, 13:17 | Mundo

A Casa Branca confirmou na quinta-feira que o Presidente norte-americano vai declarar o estado de emergência nacional de forma a conseguir construir o muro na zona de fronteira entre os Estados Unidos e o México. O objetivo da Administração Trump é a proteger o país da imigração clandestina vinda do sul, mas também cumprir uma das principais bandeiras da campanha presidencial de 2016.







Donald Trump vai assinar, simultaneamente, o orçamento federal - acordado na quinta-feira entre democratas e republicanos do Senado e da Câmara dos Representantes – mas também uma ordem executiva que liberta mais fundos para a construção do muro.





Antes da confirmação oficial por parte da porta-voz da Casa Branca, o chefe da maioria republicana no Senado, Mitch McConnel, avançou que o Presidente vai rubricar a declaração de emergência nacional.

“Tive agora mesmo a oportunidade de falar com o Presidente Trump. E ele indicou-me que está preparado para assinar o acordo orçamental, e que vai também emitir a declaração de emergência nacional, ao mesmo tempo”, avançou o republicano.







É a tentativa por parte do Presidente de assegurar a construção do muro, algo que o não é garantido pela lei orçamental aprovada por democratas e republicanos no Congresso.





Esta lei orçamental, assinada na quinta-feira, evita uma nova paralisação do Governo, mas prevê a atribuição de apenas 1,4 milhões de dólares (1,2 mil milhões de euros) para o reforço da segurança fronteiriça. Um valor distante dos 5,7 milhões de dólares que o Presidente exigiu para garantir a construção do muro.





O impasse entre o Congresso e o Presidente devido ao financiamento da obra na fronteira com o México já levou à mais longa paralisação governamental nos Estados Unidos. O shutdown durou um total de 35 dias, entre dezembro de 2018 e janeiro último.







Ao assinar o decreto presidencial de emergência nacional, que permite a Donald Trump recorrer a verbas destinadas a situações de urgência, o Presidente contorna o Congresso, que lhe negaria esta mobilização de recursos.

O que acontece depois?





Neste cenário, os democratas, em maioria na Câmara dos Representantes, asseguram um orçamento que não prevê a construção do muro. Por outro, o Presidente garante que não falha no cumprimento de uma das mais antigas promessas da campanha eleitoral.





Mas esta decisão excecional e rara na história dos Estados Unidos é polémica, mesmo entre os congressistas republicanos. "Declarar a emergência nacional neste caso seria um erro", considerou a senadora republicana Susan Collins.





No início de janeiro, quando Donald Trump acenou pela primeira vez com a possibilidade de avançar com a declaração de emergência nacional, o New York Times descrevia-a como uma deliberação “extraordinariamente agressiva” e, "no mínimo, uma violação das normas constitucionais”, que levaria o tópico da construção do muro aos tribunais.

Os democratas estudam agora a resposta ao Presidente e ponderam mesmo uma ação legal para travar a iniciativa de Trump.





"Não há qualquer emergência na fronteira. Há um desafio humanitário para os Estados Unidos. O que o Presidente está a fazer é uma tentativa de contornar o Congresso (…) Vamos rever as nossas opções e estaremos preparados para responder adequadamente", disse a líder democrata na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi.





De acordo com as normas vigentes nos Estados Unidos, o Congresso tem capacidade de bloquear - mas não de vetar - uma declaração de emergência por parte do Presidente.







No entanto, e apesar de não ser uma decisão consensual no partido de Donald Trump, a oposição democrata poderá não conseguir reunir o número necessário de votos para travar a ordem executiva no Senado, onde os republicanos mantêm a maioria.







De acordo com National Emergencies Act, quando uma das câmaras do Congresso aprova uma resolução contra a declaração de emergência, a outra câmara deve fazer o mesmo no prazo máximo de 18 dias.