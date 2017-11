Trump avisa Kim Jong Un: As armas nucleares "não o estão a proteger"

Graça Andrade Ramos - RTP08 Nov, 2017, 11:30 | Mundo

O nevoeiro impediu-o, mas as palavras que proferiu na Assembleia Nacional sul coreana deixaram pouca margem para dúvidas quanto ao recado que teria sido deixado na DMZ.



Trump proferiu alguns dos seus termos mais duros dirigidos diretamente ao Presidente norte coreano. As armas nucleares que Kim Jong Un está a desenvolver "não o estão a proteger, estão a colocar o seu regime em grave perigo" afirmou. "Cada passo dado neste caminho negro aumenta o perigo que enfrenta", disse Trump a Kim Jong Un.



Foi um contraste com o discurso mais conciliador proferido na véspera no Japão, quando Trump parecia estar a desistir do tom ameaçador dos últimos meses e falou mesmo na possibilidade de Pyongyang fazer "um acordo".



Desta vez, ofereceu ao regime de Kim "um caminho para um futuro muito mais próspero" se a Coreia do Norte abandonar o desenvolvimento de mísseis balísticos e concordar com "uma desnuclearização total, completa e verificável".



Uma hipótese sempre liminarmente rejeitada por Pyongyang.

"Não nos ponham à prova"

Trump acredita que a única resposta possível às ameaças da Coreia do Norte - que considera 'chantagem' - é uma demonstração de força e a desnuclearização do regime. Sanções e pressão militar são a base da sua estratégia em vez da diplomacia. Em Seul, apesar de falar num "caminho", Trump não apresentou propostas novas.



Pelo contrário, voltou à retórica beligerante.

"Não nos subestimem e não nos ponham à prova" avisou, em nome de "todas as nações civilizadas"."Falo não só em nome dos nossos países, mas de todas as nações civilizadas quando digo ao Norte: Não nos subestimem e não nos ponham à prova. Defenderemos a nossa segurança comum, prosperidade partilhada e liberdade sagrada", afirmou Trump."O mundo não pode tolerar a ameaça de um regime vigarista que o ameaça com a devastação nuclear", sublinhou o Presidente norte-americano."Não permitiremos que cidades norte-americanas sejam ameaçadas com destruição. E não permitiremos que as piores atrocidades da história se repitam aqui, nesta terra pela qual lutámos e morremos", acrescentou, em referência à Guerra da Coreia (1950-1953) e às ameaças de Pyongyang contra o terrorismo norte-americano.O Presidente norte-americano traçou ainda um retrato distópico da sociedade norte-coreana, um país onde, afirma, o povo sofre em 'gulags'.