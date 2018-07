Trump chega ao Reino Unido com protestos à vista

RTP12 Jul, 2018, 18:43 / atualizado em 12 Jul, 2018, 19:50 | Mundo

O Presidente norte-americano já afirmou que “não se importa” com as manifestações que estão planeadas. “Acho que gostam muito de mim no Reino Unido e que concordam comigo quanto à imigração”, declarou.



Apesar das crenças de Trump, a segurança vai ser reforçada e o Presidente vai evitar várias cidades britânicas, incluindo Londres, ficando assim isolado do público durante a maioria do tempo.



Um cartaz onde se lê “Donald Trump: o pesadelo dos Direitos Humanos” foi afixado pela Amnistia Internacional junto à embaixada dos Estados Unidos e, desde a chegada do Presidente, uma carrinha com a mensagem “Vai para casa ou enfrenta os protestos” tem estado a ser conduzida pelo centro de Londres.





Plano da visita

No final do encontro com a primeira-ministra, Trump e Melania irão até Windsor para tomar chá com a rainha Isabel II. Passarão depois a apanhar o avião que os levará até à Escócia, onde vão passar o fim de semana num dos resorts de golfe do Presidente norte-americano. Esta parte da visita é considerada privada.





No domingo seguir-se-á o voo até Helsínquia, onde Trump vai reunir-se com Putin.



Brexit posto em causa?

A campanha da qual faz parte a carrinha foi organizada pelos gruposPara sexta-feira está planeada uma manifestação feminina em Portland Square. Outras das principais manifestações decorrerão em Glasgow e Manchester.Esta quinta-feira o Presidente norte-americano e a sua mulher vão a um jantar organizado por Theresa May no Palácio de Blenheim. Estarão presentes cerca de 150 convidados, incluindo membros do parlamento e empresários.Na sexta-feira May e Trump vão a uma base militar assistir a um exercício de contraterrorismo conjunto das forças militares britânicas e norte-americanas.Irão depois deslocar-se até Chequers, onde fica a residência da primeira-ministra britânica, para se reunirem com o novo ministro dos Negócios Estrangeiros, Jeremy Hunt.Entre os assuntos a discutir encontram-se as trocas comerciais, o Brexit e a crise no Médio Oriente. Theresa May já avançou que esta visita será uma oportunidade para fortalecer a cooperação e a segurança entre os dois países.Antes de abandonar a cimeira da NATO na manhã desta quinta-feira, Donald Trump afirmou que o Brexit está a dirigir-se “numa direção diferente” daquela que o povo britânico esperava.“O Reino Unido está novamente a tornar-se parcialmente envolvido com a União Europeia”, declarou. “Não sei se foi nisso que as pessoas votaram”. “Gostava de vê-los a resolver a situação para que a mesma possa avançar rapidamente”, acrescentou.Em resposta a estas declarações, Theresa May afirmou que está a “cumprir com o voto do povo britânico”.