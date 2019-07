Trump clama vitória com testemunho de Muller

RTP25 Jul, 2019, 14:03 | Mundo

“Foi um grande dia para o país, um grande dia para o Partido Republicano e posso dizer que foi um grande dia para mim”, começou por revelar Trump aos jornalistas.



Novamente confiante, Donald Trump caminhou de cabeça erguida em direção aos jornalistas, que esperavam à porta da Casa Branca, e alegou que as audiências de fogo tinham chegado ao fim.



“Os Democratas não tinham nada e agora têm menos que nada”, acrescentou.





O caso remonta às eleições presidenciais de 2016, há 22 meses, quando foi aberta uma investigação para averiguar o alegado conluio de membros da campanha de Donald Trump com a Rússia durante a campanha eleitoral. Uma possível obstrução da justiça, por parte do presidente, também foi analisada.

I would like to thank the Democrats for holding this morning’s hearing. Now, after 3 hours, Robert Mueller has to subject himself to #ShiftySchiff - an Embarrassment to our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de julho de 2019

Mueller esclareceu, esta quarta-feira e pela primeira vez, quais foram as conclusões dessa investigação.“A investigação não determinou que tenham existido membros da campanha de Trump a conspirar com o Governo russo nas suas atividades de interferência eleitoral”, começou por explicar o antigo procurador-especial.Apesar de não ter sido levado a cabo um inquérito contra Trump, o relatório final do procurador, com quase 450 páginas, “não iliba” Donald Trump, por completo. Em cima da mesa, para além da eventual acusação de conluio com o Governo russo, estaria um possível crime de obstrução da justiça.", declarou Muller.Ainda assim, “com base nos princípios do departamento de Justiça, decidimos não determinar se o Presidente cometeu ou não um crime. Essa foi a nossa decisão na altura e continua a sê-lo hoje”, ressalvou o antigo procurador-especial.Após três horas de depoimento, Trump agradeceu aos republicanos pelo desempenho e aplaudiu a forma como estes “incríveis guerreiros” defenderam o país.Para Trump, toda a sessão foi ” um constrangimento para o nosso país”.

“A verdade é uma força da natureza”

Ainda Mueller se encontrava a depor em pleno Congresso e Trump já acusava os democratas destes terem "fabricado ilegalmente um crime" e de o terem prendido “a um presidente inocente".



“Não houve conluio, não houve obstrução. Vamos tornar a América grandiosa outra vez”, lê-se num tweet de Trump.

Contudo, a credibilidade de Mueller pode ter sofrido consequências inimagináveis.



"As últimas três horas foram epicamente embaraçosas para os democratas", afirmou a secretária de imprensa da Casa Branca, Stephanie Grisham.



Na opinião do conselheiro do presidente, Jay Sekulow, "o testemunho desta manhã expôs as deficiências problemáticas da investigação do Conselho Especial".



"O depoimento revelou que essa investigação foi conduzida por um pequeno grupo de procuradores politicamente tendenciosos que, por mais que tentassem, não conseguiram estabelecer obstrução, conspiração ou conluio entre a campanha Trump e a Rússia", acrescentou Jay Sekulov num comunicado logo após a primeira sessão do testemunho de Mueller.



No entanto, "esta é uma grande vitória para a verdade e para a possibilidade de justiça neste país, porque os Estados Unidos finalmente conseguiram ver do que estava a falar o Conselho Especial de Mueller ", revelou aos jornalistas o congressista Jamie Raskin.



“A verdade é uma força da natureza”, lê-se no Twitter do presidente.