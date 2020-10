Trump com Covid-19. Quem o substituirá se ficar incapacitado?

Depois do assassinato do então presidente John F. Kennedy, em 1963, o Congresso norte-americano ratificou a 25ª Emenda da Constituição, que estabelece uma transição ordeira de poder caso um Presidente morra, se demita ou fique incapacitado.Mas se Donald Trump deixar de conseguir cumprir com as suas funções, esta transição não é automática. Antes disso, há que determinar que o Presidente está efetivamente incapacitado.A 25ª Emenda indica que, que passaria a governar até que Trump informasse o Senado de que pretendia voltar a assumir funções.“Sempre que o Presidente transmita aos presidentes do Senado e da Câmara dos Representantes a sua declaração escrita de que está incapaz de empregar os poderes e deveres do seu gabinete, e até que lhes transmita uma declaração escrita em contrário, esses poderes e deveres deverão ser entregues ao vice-presidente”, lê-se na Constituição norte-americana.O ex-presidente Ronald Reagan chegou a declarar incapacidade quando se submeteu a uma cirurgia para retirar pólipos malignos, e George W. Bush fê-lo por duas vezes, quando realizou colonoscopias. Em ambos os casos, o poder foi transferido para os vices apenas por algumas horas, enquanto os presidentes se encontravam anestesiados.noticiou recentemente que, quando Trump enfrentava a possibilidade de ser submetido a um procedimento que requeria anestesia geral, o que acabou por não ser necessário.E o que acontece se um Presidente estiver de tal forma incapacitado que não consegue transmitir o poder? Segundo outra cláusula da Constituição, nesse cenárioCaso o vice e os membros do Gabinete não chegassem a um consenso, o Congresso e o Senado poderiam ir a votos para retirar, de forma permanente, o poder ao Presidente.Esta cláusula foi pensada para casos em que um Presidente se encontra em coma ou sofre um derrame cerebral.

Quem se segue ao vice na linha de sucessão?

Depois de Donald Trump e de Mike Pence,Se também ela não puder assumir o poder, segue-se o presidente(temporário) do Senado, que neste caso é o republicano Chuck Grassley.Apenas então se seguem, na linha de sucessão, os 15 membros do Gabinete do Presidente, começando pelo secretário de Estado, Mike Pompeo, e terminando no secretário da Segurança Interna.Assim sendo, num cenário normal não faltariam opções na linha de sucessão para ocuparem o lugar de Donald Trump no caso de este ficar incapacitado. Mas o cenário atual é tudo menos normal: os Estados Unidos, assim como o resto do mundo, atravessam uma pandemia eSe algumas dessas pessoas vierem a testar positivo para a Covid-19 e se mostrarem incapazes de governar os EUA, a lista de sucessores passará a estar mais reduzida.Nos últimos dias,e com o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin – quinto na linha de sucessão -, que, por sua vez, esteve em contacto com Nancy Pelosi.Além destes contactos, outros membros da Casa Branca que são próximos de Trump têm reunido com senadores e viajado em trabalho nos últimos dias, o que levanta preocupações sobre uma eventual cadeia de transmissão.A pouco mais de um mês para as eleições presidenciais,. Contam-se já 7,2 milhões de infetados, entre os quais mais de 207 mil vítimas mortais. Cerca de 3,5 milhões de pessoas foram dadas como recuperadas.