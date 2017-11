Trump compra pequena escaramuça com Londres

Paulo Alexandre Amaral - RTP30 Nov, 2017, 11:27 / atualizado em 30 Nov, 2017, 11:34 | Mundo

A história começa com Donald Trump a retuitar os vídeos anti-Islão colocados no Twitter pelo líder de um partido marginal da extrema-direita britânica. A resposta partiu do porta-voz de Theresa May que, esta quarta-feira, considerava que “é errado que o presidente [Donald Trump] tenha feito isto”.



A contra-ofensiva de Trump não tardou: “Teresa, não se prenda em mim, foque antes a sua atenção no terrorismo destrutivo dos radicais islâmicos que está a acontecer no Reino Unido. Nós por aqui estamos bem”.



.@Theresa_May, don’t focus on me, focus on the destructive Radical Islamic Terrorism that is taking place within the United Kingdom. We are doing just fine! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de novembro de 2017

You have a mass shooting every single day in your country, your murder rate is many times that of the UK, your healthcare system is a disgrace, you can’t pass anything through a congress that you control. I would focus on that. https://t.co/SNcqOZGvLQ — Brendan Cox (@MrBrendanCox) 30 de novembro de 2017

A resposta de Trump está a ser vista como um ataque sem precedentes de uma liderança norte-americana àquele que é o seu aliado mais próximo em termos de segurança internacional.Uma das críticas mais notadas terá sido aquela do marido da deputada trabalhista Jo Cox, assassinada no ano passado por um radical de extrema-direita. “Você tem assassínios em massa diariamente no seu país, a taxa de homicídio é muitas vezes a do Reino Unido, o seu sistema de saúde é uma desgraça, não consegue passar nada num Congresso que você controla. Eu focar-me-ia nisso”.As críticas partiram de ambos os lados do Atlântico, que lamentam o facto de Donald Trump ter começado por partilhar os vídeos de Jayda Fransen, uma das líderes do grupo anti-imigração Primeiro a Grã-Bretanha (Britain First). Fransen foi condenada já este mês por abusos contra uma muçulmana.Tal como Trump, também a líder extremista espoletou uma onda de indignação, com centenas de respostas diretas na sua conta da rede social Twitter.O arrufo entre Londres e Washington terá uma leitura mais preocupante vista à luz desse assunto mais agudo para os britânicos que é o Brexit. Com o final da parceria que liga Londres ao Velho Continente, pelo menos nos moldes exclusivos da pertença à União Europeia, acredita-se que os Estados Unidos sejam um aliado a privilegiar para o futuro em termos económicos.Theresa May não ignora os frutos que podem ser colhidos no cenário de uma parceria entre Londres e Washington. Não foi por acaso que a primeira-ministra britânica surgiu como primeira líder europeia a reunir com Donald Trump após a sua tomada de posse como 45.º presidente dos Estados Unidos.Tarda, no entanto, a tão prometida ida de Trump a terras de sua majestade, adiada, acredita-se, por receios da reação dos próprios britânicos, muito críticos da forma de estar do presidente.