Trump considera que acesso livre a armas não causou tiroteio do Texas

RTP06 Nov, 2017, 07:29 / atualizado em 06 Nov, 2017, 09:43 | Mundo

"A saúde mental é o problema aqui (...) Não se trata de uma questão ligada às armas", declarou numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, em Tóquio.



A reação do Presidente dos Estados Unidos surge horas depois de, no domingo, um homem armado de 26 anos ter abatido a tiro 26 pessoas. Dezenas de pessoas ficaram feridas neste ataque a uma igreja batista no estado do Texas, tendo sido depois abatido.



Donald Trump acrescentou que “felizmente havia alguém com uma arma que disparou em sentido contrário. Caso contrário, poderia ter sido muito pior”, referindo-se aos relatos que dão conta que um residente pegou numa arma e disparou contra o atirador, o que o terá obrigado a largar a arma e a fugir do local num veículo.



“Este é um problema de saúde mental ao mais alto nível”, acrescentou o presidente. “É um triste, muito triste acontecimento”.



"Ato diabólico"

O ataque a tiro ocorreu na "First Baptist Church", em Sutherland Springs, 45 quilómetros a sudeste de San Antonio (Texas), perto das 11h30 (17h30 em Lisboa). No momento dos disparos decorria uma missa.



"Os nossos corações estão partidos. Unimo-nos, damos as mãos (...) e apesar das lágrimas e da tristeza, mantemo-nos fortes", tinha já dito Trump, em Tóquio, onde se encontra em viagem.



"Este ato diabólico ocorreu quando as vítimas e as suas famílias estavam num local sagrado", sublinhou.

Atirador de 26 anos

Vários órgãos de comunicação social norte-americanos identificaram o atirador como sendo Devin Kelley, um homem branco de 26 anos. Kelley - que estava armado com uma espingarda de assalto e vestia um colete à prova de bala - foi depois abatido.



De acordo com Freeman Martyin, diretor regional do Departamento de Saúde Pública, um residente terá disparado sobre o atirador quando este saiu da igreja. O atirador terá largado a arma e fugido no seu carro. O suspeito acabou por se despistar e foi encontrado morto com ferimentos de bala. No interior do veículo foram encontradadas várias armas.



Num comunicado, o Pentágono afirmou que Devin Kelley esteve "a certa altura" na Força Aérea. Devin Kelly prestou serviço de 2010 a 2014. Foi levado a tribunal marcial em 2012 por agressões à mulher e filho, tendo estado um ano detido e sido expulso por má conduta em 2014, revelou a porta-voz da Froça Aérea norte-americana, Ann Stefanek.



O governador Greg Abbott disse que este foi o pior massacre resultante de um ataque a tiro na história do estado do Texas.

Dezenas de feridos



c/ Lusa

O diretor regional de Saúde Pública do Texas, Freeman Martin, explicou que 23 das vítimas foram encontradas mortas dentro do edifício da igreja batista, duas outras no exterior do edifício e uma pessoa foi levada pelos serviços médicos, mas acabou por sucumbir.Martin também disse que as vítimas mortais tinham entre os 5 e os 72 anos.O comissário do condado, Wilson Albert Gomez, disse à estação televisiva MSNBC que há pelo menos 24 feridos.Outra testemunha, um funcionário de uma bomba de gasolina próxima do templo batista, relatou à estação CNN que ouviu cerca de 20 tiros "em rápida sucessão enquanto se realizava um serviço religioso".Pouco depois, o governador do Texas, Greg Abbott, escreveu uma mensagem na sua conta da rede social Twitter condenando o ataque."As nossas preces vão para todos os que foram vítimas deste ato de maldade. O nosso agradecimento às autoridades pela sua resposta", expressou o governador.Um responsável norte-americano que falou à agência Associated Press sob anonimato disse que Kelley não parece ter ligações a grupos de terrorismo organizado.As autoridades estão a analisar as mensagens de Kelley nas redes sociais feitos nos dias antes do ataque, incluindo um em que o homem aparece com uma espingarda de assalto semi-automática AR15