Trump contra-ataca chanceler alemã

Na rede social - já é hábito que assim seja - o presidente norte-americano afirmou que os EUA têm um "massivo défice comercial com a Alemanha".



Donald Trump reafirmou ainda a ideia que tem passado nos últimos tempos de que há membros da NATO que não estão financeiramente a contribuir com o valor devido.



Nesse sentido, no twitt desta manhã, escreveu que os alemães "estão a pagar muito menos do que deviam para a NATO". E isso, acrescentou, "é muito mau para os EUA".



E garante: "Isto vai mudar".

We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military. Very bad for U.S. This will change