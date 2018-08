Trump convence evangelistas a votarem contra democratas

RTP29 Ago, 2018, 15:30 / atualizado em 29 Ago, 2018, 15:48 | Mundo

As eleições intercalares dos Estados Unidos decorrerão a 6 de novembro. Nestas ficará decidido quem ocupará os 435 assentos no Congresso e 35 dos 100 assentos no Senado dos Estados Unidos.



Com a aproximação dessas eleições, Donald Trump quer garantir que a maior parte dos assentos do Senado seja ocupada por membros do Partido Republicano. Para isso apelou junto de cerca de cem líderes evangelistas do país - uma faixa apoiante da Administração Trump - para que influenciassem os seus seguidores a votarem contra os democratas nas eleições.



“Vocês têm um poder enorme. Nesta sala temos pessoas que pregam a quase 200 milhões de pessoas. Dependendo de que domingo estamos a falar”, declarou o presidente numa reunião privada na Casa Branca com os evangelistas.



O conteúdo da reunião tornou-se público depois de ter sido enviada uma gravação de áudio para o jornal americano The New York Times. Nesta pode ouvir-se Donald Trump alertar os evangelistas para um cenário de terror, caso o Partido Republicano perca as eleições intercalares para os democratas: “Será o princípio do fim de tudo o que vocês têm”, assegurou.



Afirma ainda que, caso os democratas ganhem “vão derrubar tudo [o que o partido Republicano fez] e vão fazê-lo de forma rápida e violenta”.



“Quando se olha para a Antifa, quando se olha para alguns destes grupos, estamos a falar de pessoas violentas”, acrescentou Trump, referindo-se a grupos de manifestantes de extrema-esquerda que lutam contra a ideologia de extrema-direita.



O presidente já criticou grupos de extrema-esquerda noutras ocasiões, nomeadamente na manifestação de Charlosttesville no ano passado. Na altura afirmou que “a culpa estava nos dois lados”, depois de um supermacista branco ter matado uma manifestante de extrema-esquerda.

“Sei quem gosta de mim”

De acordo com Donald Trump, a única coisa que impede a vitória segura dos republicanos nas eleições intercalares é o facto de ele próprio não estar incluído na corrida: “Acho que estamos numa boa posição, acho que somos populares, mas existem dúvidas se as pessoas vão votar se eu não estiver no boletim de voto. E eu não estou no boletim de voto”.



“Só vos peço que assegurem que todas as vossas pessoas votem. Porque se não o fizerem, se não votarem, vamos ter dois anos miseráveis e vamos passar por um período muito difícil”, continuou o presidente.



Para além destes apelos, Donald Trump fez várias referências ao facto de se “ter livrado” da Emenda de Johnson, uma disposição de 1954 da lei fiscal que ameaça retirar as isenções de impostos das organizações religiosas caso apoiem candidatos políticos.



No entanto, desde que foi eleito presidente, Donald Trump não eliminou totalmente essa emenda da lei, visto que isso iria requerer a ação do Congresso. Ao invés disso, Trump assinou uma ordem executiva onde determinava que o Serviço de Receita Intena não perseguisse de forma agressiva as igrejas que apoiassem um candidato ou fizessem doações políticas.



De acordo com o presidente, a emenda tem impedido os líderes religiosos de darem a sua opinião: “Eles silenciaram-vos. Mas agora já não estão silenciados”.



Relembra a primeira vez que soube da emenda, numa reunião com uma dezena de líderes religiosos durante a sua campanha presidencial em 2016. Disse ter ficado muito satisfeito com a reunião, por ter ficado com a impressão de que gostavam dele.



“Sei quando as pessoas gostam de mim. Sei quando as pessoas não gostam de mim. Sou muito bom a avaliar isso. Muitos gostam de mim, outros não gostam, está tudo bem. Mas este grupo gostou mesmo de mim”.