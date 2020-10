Trump critica Facebook e Twitter por bloquearem texto sobre Biden

Este grupo ucraniano, suspeito de corrupção, empregou um filho de Biden., escreveu Trump na rede social Twitter, acrescentando que "não há nada pior do que um dirigente político corrupto".As redes sociais Facebook e Twitter interferiram na distribuição de uma história do diário New York Post sobre alegadas ligações entre o candidato presidencial democrata Joe Biden e a Ucrânia, por a considerarem pouco fiável.Esta é uma decisão pouco habitual destas empresas das redes sociais, pelo seu caráter editorial. Enquanto o Facebook "reduziu a distribuição", o Twitter eliminou-a.O artigo do jornal baseia-se em material fornecido pelo advogado do presidente e candidato presidencial republicano Donald Trump, Rudy Giuliani.Em causa estão mensagens de correio eletrónico e outro material alegadamente recuperado de um computador, que supostamente pertenceria a um filho de Joe Biden, Hunter.

Foi precisamente o facto de ter sido Giuliani, que foi quem primeiro referiu ao diário aqueles materiais, justamente com um ex-assessor de Trump, Steve Bannon, que levantou suspeitas entre a comunicação social e as redes sociais sobre a fiabilidade do material.