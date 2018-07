Trump critica falta de pagamentos dos países da NATO incluindo Portugal

Lusa03 Jul, 2018, 08:51 / atualizado em 03 Jul, 2018, 08:56 | Mundo

De acordo com uma notícia publicada hoje no jornal New York Times, os destinatários das cartas foram, entre outros, o Governo português, a chanceler alemã, Angela Merkel, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e o novo chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez.



As mensagens de Trump são conhecidas uma semana antes da cimeira da NATO agendada para os dias 11 e 12 de julho, em Bruxelas.



Nas cartas, Trump refere que em 2017 formulou queixas em privado e em público para pressionar os países da NATO a contribuírem com 2% do Produto Interno Bruto (PIB) para a defesa comum.



Segundo a notícia, Trump indica que os pagamentos não foram "suficientes" acrescentando que na sequência da situação os Estados Unidos podem vir a reconsiderar a "presença militar" a nível mundial.



"Como discutimos durante a visita em abril, verifica-se uma frustração que é crescente nos Estados Unidos em relação a alguns aliados que não deram o passo seguinte, tal como tinham prometido", diz Trump na mensagem enviada a Angela Merkel.



"Os Estados Unidos continuam a contribuir com mais recursos para a defesa da Europa numa altura em que a economia europeia se encontra bem. Isto já não é sustentável para nós (Estados Unidos)", sublinha Trump.



Segundo o New York Times, além dos governos de Portugal, Espanha, Alemanha e Canadá também receberam a carta os governos da Noruega, Bélgica, Itália, Holanda e Luxemburgo.



Desde que foi eleito presidente dos Estados Unidos, Trump queixa-se de que Washington gasta demasiados recursos com a Aliança Atlântica e tem criticado a situação, de forma reiterada, aos líderes dos vários países.



Trump chegou a considerar a NATO "uma organização obsoleta" durante a campanha presidencial.



"A NATO é maravilhosa, mas ajuda mais a Europa do que os Estados Unidos. Por que motivo somos nós a pagar a maior parte dos custos?" afirmou Trump durante a recente visita de Angela Merkel a Washington.