Trump culpa Congresso por "mínimo histórico e perigoso" nas relações com a Rússia

A retirada de 755 diplomatas norte-americanos destacados na Rússia, a aplicação de sanções económicas a Moscovo, o reconhecimento de uma “guerra comercial” por parte de Dmitry Medvedev, tudo em menos de uma semana. Para o Presidente norte-americano, a sequência de ocorrências representam uma nova fase, menos positiva, nas relações com a Rússia.



“A nossa relação com a Rússia está a níveis mínimos históricos e muito perigosos. Podem agradecer ao Congresso, as mesmas pessoas que nem sequer nos conseguem assegurar cuidados de saúde!”, escreveu o chefe de Estado norte-americano no Twitter esta quinta-feira.





O jogador "não-sistémico"

Republicanos vs. Trump

De recordar que John McCain e outros dois senadores republicanos protagonizaram outro grande embate entre os órgãos legislativos dos Estados Unidos e a Presidência, ao votarem na semana passada contra a revogação do Obamacare.

Foi o voto dos três republicanos que impediu a anulação de um dos legados do antecessor de Trump, com os democratas em minoria em ambas as câmaras. O plano de saúde mereceu críticas dos republicanos durante os dois mandatos de Obama e teria agora o caminho aberto para ser anulado, mas, pela terceira vez desde a tomada de posse, resiste às investidas do novo Presidente.



A apenas um ano e meio das eleições intercalares nos Estados Unidos, que decorrem a meio do mandato de Trump, em novembro de 2018, os dois partidos começam a aprontar a disputa dos 435 lugares da Câmara dos Representantes e de 33 lugares do Senado.



Com a aproximação do escrutínio, será cada vez mais difícil prever o caminho escolhido pelos protagonistas republicanos no Congresso, que procuram a todo o custo assegurar os respetivos lugares. Uma situação que pode tornar ainda mais débil o apoio a um dos presidentes mais impopulares da história dos Estados Unidos que nunca foi totalmente acolhido pela fação mais tradicional do partido.







Dentro da própria Administração, o vice-presidente Mike Pence assegurava durante uma visita onde passou pela Lituânia, Estónia e Letónia - países bálticos que integraram a União Soviética - que estaria do seu lado, em caso de invasão ou interferência de Moscovo.





Os receios regionais de uma Rússia ressentida com as sanções norte-americanas surgiram sobretudo depois de o Kremlin ter anunciado o envio de mais de 100 mil homens para os limites fronteiriços da NATO na zona leste, junto ao mar Báltico. Moscovo já assegurou que esta não é uma resposta direta às sanções económicas, até porque tem vindo a ser preparada pelas autoridades russas ao longo dos últimos meses, mas será um dos exercícios de militares russos de maior envergadura desde o fim da Guerra Fria.

