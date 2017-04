Trump cumpre 100 dias atribulados de presidência

Um inquérito da CNN diz que apenas 44 por cento de americanos aprovam o presidente, ao fim dos primeiros 100 dias na administração que se completam este sábado.



O jornalista Miguel Cordeiro recorda o que já aconteceu desde 21 de janeiro, data em que o presidente jurou a constituição americana.



A CNN sintetiza estes primeiros 100 dias de Donald Trump na Casa Branca recorrendo à expressão, “bark without much bite”, ou seja, “cão que ladra não morde”.



Isto porque muito do que Trump prometeu em campanha tem esbarrado nos tribunais ou no congresso.