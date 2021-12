Trump dá largas ao ressentimento contra a ingratidão de Netanyahu

O chefe do Governo israelita, Benjamin Netanyahu, demorou um mês inteiro até se decidir a fazer o sacramental telefonema de felicitações a Joe Biden. Fê-lo muito depois dos seus homólogos da França, da Alemanha, do Canadá, da Irlanda e mesmo do Reino Unido. E, mesmo assim, Donald Trump não lhe perdoou.





Numa de duas entrevistas concedidas ao jornalista Barak Ravid em abril deste ano, e agora vindas a público, o recandidato presidencial derrotado diz simplesmente sobre Netanyahu: "Não voltei a falar com ele [desde que felicitou Joe Biden]. Ele que se f***da".





Evidenciando uma certa obsessão pelo episódio das felicitações, Trump refere-se a ele nada menos que cinco vezes e sempre em tom de queixa pela ingratidão do primeiro-ministro israelita: "A primeira pessoa a felicitar [Biden] foi Bibi Netanyahu, o homem por quem eu fiz mais do que por qualquer outra pessoa com quem tenha lidado. Bibi podia ter permanecido calado. Ele cometeu um erro terrível".





Referindo-se ao acordo nuclear com o Irão, Trump lamentou também "que Bibi Netanyahu "antes ainda de a tinta ter secado, fizesse uma mensagem, e não só uma mensagem, [que fizesse] uma gravação para Joe Biden falando da grande, grande amizade entre eles - eles não tinham amizade nenhuma, porque, se a tivessem, [a Administração Obama] não teria feito o acordo com o Irão. E, veja lá, agora estão a fazê-lo novamente".





Mas os motivos de gratidão que Netanyahu teria para com Trump e os motivos da ingratidão que Trump aponta a Netanyahu não se limitam ao acordo nuclear com o Irão. O ex-presidente norte-americano refere também como exemplo o reconhecimento da soberania israelita no território sírio dos Montes Golan por parte dos EUA, em 2019, dizendo: "Eu fi-lo antes das eleições [israelitas] e isso ajudou-o muito - talvez sem mim ele tivesse perdido as eleições, o assunto dos Montes Golan fê-lo subir 10 a 15 po cento nas sondagens".