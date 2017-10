Trump decide futuro de "dreamers" consoante financiamento de muro

RTP09 Out, 2017, 16:26 | Mundo

Em causa está a regulamentação de milhares de jovens imigrantes trazidos de forma ilegal para os Estados Unidos enquanto crianças, bem como uma reforma do sistema green card (visto de residência permanente).Em setembro Trump anunciou que a partir de março de 2018 iria eliminar gradualmente o programa DACA. O programa, criado em 2012 por Barack Obama, permite aos jovens imigrantes viverem e trabalharem legalmente nos Estados Unidos.



Tendo em conta a lista de exigências, no caso de o Congresso financiar o muro, Trump recuperaria o programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) que protege cerca de 800 mil jovens imigrantes ilegais, conhecidos como dreamers - "sonhadores", em português.



Este programa foi terminado pelo Presidente no mês passado, gerando um coro de protestos por parte dos democratas.



Se o Presidente dos Estados Unidos procura atualmente apoio do Congresso para financiar o muro na fronteira com o México, durante a campanha eleitoral tencionava que o projeto fosse pago pelos próprios mexicanos.



"A Administração não pode ser levada a sério no compromisso de ajudar os dreamers se a lista apresentada é inconcebível para os dreamers, imigrantes e a maioria dos americanos", afirmaram, numa tomada de posição citada pela Reuters, a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e o senador Charles Schumer, ambos democratas.



Segundo estes legisladores, a partir do momento em que a lista inclui o financiamento do muro com o México, a questão fica automaticamente fora da equação.



A Administração Trump determinou que os vistos que expiram entre 5 novembro de 2017 e 5 março de 2018 podem ser uma vez mais renovados, medida que abrange 154 mil pessoas. Para fazer os pedidos, os jovens têm de pagar 495 dólares.



A promulgação do projeto pode resultar na deportação dos pais dos jovens imigrantes ilegais.

Popularidade a resvalar



Relativamente ao muro na fronteira com o México, oito protótipos começaram a ser construídos em Otay Mesa, na passagem entre Tijuana e San Diego. Têm nove metros de altura por nove de comprimento e custam cerca de 450 mil dólares cada um. Estes protótipos serão pagos por fundos federais atribuídos pelo Congresso.



Quanto aos restantes 1500 milhões de dólares que Trump pediu para terminar a obra, falta ao Presidente chegar a acordo, o que compromete a conclusão da obra.



De acordo com a Reuters, a popularidade de Donald Trump está a diminuir em pequenas cidades e comunidades rurais, nas quais vivem 15 por cento da população do país.



“Mais de 15 mil adultos em áreas não-metropolitanas revelam que atualmente estão propensos a retirar o seu apoio a Trump, tal como outrora o apoiaram”. Num gráfico elaborado pela Reuters e IPSOS (global market and opinion research specialist), é possível observar as razões pelas quais Trump começa a perder apoiantes nas áreas rurais, tendo em conta os meses do ano. Analisa razões como a saúde, imigração e economia.