Trump declara-se "inocente" das acusações sobre tentativa de reverter eleições de 2020

Trump esteve no tribunal apenas o tempo necessário para ouvir da juiza Moxila Upadhyaya as acusações que resultaram da decisão de um grande juri em Washingtron na última terça-feira: um rol que aponta no sentido de conspiração para tentar alterar os resultados eleitorais de 2020, após a derrota para Biden.

Pouco depois de ouvir as quatro acusações neste novo processo, o terceiro nos últimos meses, o ex-presidente declarou-se como "não culpado".

A juíza Moxila Upadhyaya determinou a libertação do ex-presidente e marcou a próxima audiência para 28 de agosto. Trump foi libertado sob condições, incluindo não ter contacto sobre o caso com as testemunhas, a não ser na presença de advogados.Na terça-feira, Trump foi convocado para comparecer no tribunal depois de um grande júri o ter indiciado de quatro crimes de conspiração para alterar os resultados de 2020, que o republicano insiste ter-lhe roubado a eleição.Neste terceiro processo a envolver Trump nos últimos meses, o ex-presidente está acusado de visar a democracia norte-americana na tentativa de subverter os resultados eleitorais: as acusações incluem conspiração para defraudar os Estados Unidos, conspiração para obstruir procedimentos legais, obstrução e tentativa de obstrução de procedimentos legais e conspiração contra os direitos dos norte-americanos, mormente a adulteração de testemunhas.O republicano está indiciado de ligação a esforços para anular o resultado da eleição de 2020 e de ter procurado com os seus aliados anular a derrota nas últimas eleições: “O esforço de Trump para anular as eleições de 2020 visou a função fundamental do governo federal dos Estados Unidos”, lê-se na acusação, que refere o período que antecedeu a investida de 6 de janeiro contra o Capitólio.