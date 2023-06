Trump declara-se inocente no caso dos documentos classificados

Donald Trump é acusado de colocar em risco a segurança do país ao armazenar documentos confidenciais, incluindo planos militares e informações sobre armas nucleares, na sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida.



O advogado do ex-presidente afirmou esta terça-feira perante o tribunal que Donald Trump se declara inocente. Trump também é acusado de se ter recusado a devolver esses documentos.



Na audiência, que decorreu à porta fechada, o ex-assessor de Trump, Walt Nauta, também acusado no âmbito deste caso, também se declarou inocente, avança a agência Associated Press.



O antigo presidente norte-americano tem denunciado o que considera ser um plano orquestrado para ser excluído da corrida às eleições presidenciais de 2024. Esta “caça às bruxas”, refere, foi concebida pelo seu sucessor, o democrata Joe Biden.



Donald Trump é o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos da América a ser indiciado criminalmente pela justiça federal.



De acordo com a CNN, o ex-presidente deixou o tribunal sem condições estabelecidas, restrições de viagem ou a obrigatoriedade de pagamento de qualquer fiança. No entanto, Trump não terá permissão para comunicar com possíveis testemunhas deste caso.



Esta foi a segunda visita de Donald Trump a um tribunal nos últimos meses. Em abril último, o ex-presidente norte-americano declarou-se inocente num tribunal de Nova Iorque num caso que envolve alegados pagamentos indevidos a uma atriz de filmes pornográficos.