Trump defende polícia de Kenosha criticando "terrorismo doméstico" dos protestos antirracistas

Embora a visita do Presidente norte-americano tenha sido contestada pelas autoridades locais, Donald Trump deslocou-se aos locais onde eram visíveis sinais de violência e de destruição. A cidade de Kenosha, no Estado de Wisconsin, tem sido palco de protestos desde que, a 23 de agosto, o afro-americano Jacob Blake foi alvejado nas costas com sete tiros por um agente policial e, na terça-feira, Trump acusou os líderes democratas da região pela situação.







Nas primeiras três noites de protestos registaram-se mais de 30 incêndios, que destruiram espaços comerciais, ruas e automóveis, e que culminaram com um adolescente de 17 anos, apoiante da polícia, a alvejar dois manifestantes. Mas os protestos dos últimos dias, organizados tanto por simpatizantes da polícia e como pela família de Jacob Blake, têm sido pacíficos e sem vandalismo.





Durante a visita a comitiva de Trump, sob proteção policial e de carros blindados, passou por uma rua ainda com marcas de ter sido incendiada e por uma loja de mobília destruída durante os protestos. A coluna automóvel de Trump passou ainda entre apoiantes e contestatários, alguns dos quais com cartazes onde se lia "Black Lives Matter" ("A Vida dos Negros Importa").





"Os motins e manifestantes violentos destruíram pelo menos 25 pequenos negócios, demoliram prédios e atiraram tijolos a polícia. Isto não são atos de protesto pacífico", afirmou o Trump, após uma reunião com autoridades locais numa escola secundária da cidade. "Isto não são atos de protesto pacífico, é, na verdade, terrorismo doméstico", acrescentou.





"Temos que condenar a perigosa retórica anti-policial", continuou o Presidente em declarações usadas num vídeo para promover a visita a Kenosha. "Tem aumentado cada vez mais, é muito injusto".

Kenosha, Wisconsin, we’re with you all the way! pic.twitter.com/Xs49PEu4AP — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2020



Para Trump, a principal causa dos atos racistas das forças policiais é haver "algumas maçãs podres" no sistema. Mas o Presidente afirmou que a população de Kenosha está mais preocupada em manter a "lei e ordem" na cidade do que com questões raciais.

