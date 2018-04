Trump defende uso da expressão "missão cumprida"

Lusa15 Abr, 2018, 17:01 | Mundo

Trump foi criticado no sábado por usar aquela expressão, conotada com o anúncio prematuro do fim da guerra no Iraque feito em 2003 pelo presidente George W. Bush, querra que se prolongou por vários anos.

No Twitter, hoje, Trump disse que o ataque foi "executado na perfeição" e que "a única maneira que os `media` de notícias falsas encontraram para o minimizar foi por [...] usar o termo `missão cumprida`.

O presidente acrescentou estar convencido de que os `media` vão apoderar-se da frase, mas que considera que ela devia ser usada com frequência.

Donald Trump declarou "missão cumprida" no sábado, depois de aviões de combate dos Estados Unidos, Reino Unido e França terem lançado uma centena de mísseis contra instalações de produção e armazenamento de armas químicas em três locais na Síria.

Mas apesar do êxito declarado pelo presidente, o Pentágono admitiu que, mesmo com a destruição daqueles três alvos, o regime sírio tem ainda instalações suficientes para, se assim o quiser, utilizar armas proibidas contra civis.

O ataque de sábado foi uma retaliação pelo alegado ataque com armas químicas lançado pelo regime sírio em 07 de abril contra a cidade rebelde de Douma, em Ghouta Oriental, nos arredores de Damasco, no qual morreram pelo menos 40 pessoas.