Trump. Deportação de imigrantes em massa começa este fim-de-semana

Donald Trump explicou esta tarde as suas razões, perante os jornalistas.





"Eles vieram ilegalmente, nós fazemos-los ir embora legalmente. É muito simples", afirmou, sublinhando que "tem a obrigação" de realizar estas expulsões.











Citado pela agência noticiosa Associated Press (AP), os agentes da Agência de Imigração e de Controlo de Alfândegas (ICE, na sigla em inglês) estarão focados em pessoas com conduta criminosa e naquelas que entraram ilegalmente nos Estados Unidos.





O jornal americano New York Times, noticiou esta quinta-feira que as operações policiais contra os migrantes clandestinos deverão começar no próximo domingo, numa dezena de cidades, e abranger cerca de duas mil famílias, numa primeira fase.





Citando dois atuais funcionários do Departamento de Segurança Interna e um antigo elemento dos mesmos serviços, o jornal refere que os visados são clandestinos que entraram recentemente nos Estados Unidos, cujos dossiers de regularização foram arquivados no final de 2018 e que receberam ordem de deportação em fevereiro.



"Ação brutal"

Organizações de Direitos Humanos aconselharam às pessoas em situação ilegal a não abrir a porta aos agentes da polícia de imigração.







Outras associações apresentaram quinta-feira recurso num tribunal de Nova Iorque, para anular as ordens de expulsão e pedir que os clandestinos presos sejam ouvidos por um juiz de imigração, antes do seu estatuto ser decidido.

Só em junho, cerca de 104 mil pessoas foram presas ou colocadas em centros de detenção após terem atravessado ilegalmente a fronteira com o México, menos 40 mil do que em maio equivalente a uma quebra de 20 por cento.





Várias organizações denunciaram as condições deploráveis em que estas pessoas vivem nos centros de detenção.

"Excelente trabalho"



Ali a situação mantém-se "crítica", e os numerosos centros de acolhimento do Texas estão numa situação "perigosa, de sobrepopulação". O diagnóstico, feito pela Segurança Interna dos EUA, atraiu várias críticas.



Segunda-feira, Trump vai reunir-se com o seu homólogo da Guatemala, Jimmy Morales, para debater o problema da migração, anunciou a Casa Branca esta sexta-feira.







Segundo o centro de pesquisa norte-americano Pew Research Center, 10,5 milhões de imigrantes viviam ilegalmente nos Estados Unidos em 2017.





Esta operação tem contornos similares a outras realizadas, regularmente, desde 2003, muitas delas dando origem a centenas de detenções.



A luta contra a imigração ilegal tem sido uma das prioridades políticas de Donald Trump, que já descreveu como uma ameaça à segurança nacional os milhares de migrantes oriundos da América Central que têm tentado entrar nos Estados Unidos nos últimos meses.







"Milhões de pessoas fizeram fila para se tornarem cidadãos deste país", explicou. "Fizeram testes, estudaram, aprenderam inglês, esperaram sete, oito, nove anos", acrescentou. "Não é justo que baste a qualquer um atravessar a fronteira para obter a cidadania".A vaga de expulsões foi anunciada pelo Presidente norte-americano dia 21 de junho, mas foi adiada duas semanas, para o Congresso norte-americano se pronunciar sobre as medidas de segurança na fronteira com o México e, eventualmente, impor-lhes alterações.Os pareceres foram emitidos por tribunais que rejeitam pedidos de asilo, e muitos imigrantes são acusados de delitos menores, como não se terem apresentado a tribunal quando chamados, habitualmente por receio de serem detidos.Já para o oposição democrata, esta vasta operação ameaça pessoas instaladas há muito tempo nos estados Unidos, onde fundaram famílias."Esta ação brutal vai aterrorizar as crianças e despedaçar famílias", muitas das quais têm um estatuto "misto", com um progenitor indocumentado e crianças nascidas em solo americano, acusou quinta-feira a presidente democrata da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi.Há mais de um ano que vagas sucessivas de migrantes ilegais atravessam o México, vindos de vários países da América Central, em fuga da miséria e da violência e em busca de refúgio nos Estados Unidos.Donald Trump aconselhou o México a reforçar a segurança na sua fronteira com a Guatemala, principal ponto de entrada dos migrantes, e mostrou-se satisfeito com os resultados já obtidos."O México fez até agora um excelente trabalho", considerou o Presidente, usando uma das suas expressões favoritas. O número de detidos, estima, irá continuar a "diminuir".Juntamente com o Salvador e as Honduras, a Guatemala é há vários anos um dos países de origem da maior parte dos imigrantes.