Trump desculpa filho sobre encontro com advogada russa

Jorge Almeida - RTP 13 Jul, 2017, 10:12 / atualizado em 13 Jul, 2017, 10:23 | Mundo

No espaço de uma semana, Donald Trump está pela segunda vez na Europa.



O presidente norte-americano aterrou esta manhã no aeroporto de Orly em Paris, para participar nas celebrações do Dia da Bastilha e nas comemorações dos 100 anos da entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial.



Antes de deixar os Estados Unidos, o presidente concedeu uma entrevista à agência Reuters na sala oval da Casa Branca.







Sobre o encontro do filho mais velho com a advogada russa com alegadas ligações ao Kremlin, referiu que só há poucos dias teve conhecimento da reunião e que muitas pessoas aceitariam ter esse encontro no calor de uma forte campanha eleitoral.



"Muitas pessoas, muitos profissionais políticos, disseram que todos fariam isso", rematou Trump.

A sombra de Putin

Nove meses depois da eleição presidencial, o tema da alegada interferência russa continua a dominar o cenário político dos Estados Unidos.



Na entrevista à Reuters, Donald Trump revelou que durante o encontro de 2 horas e 20 minutos com o presidente russo na cimeira do G20, ocupou cerca de 20 minutos a falar com Putin sobre o assunto.



"Eu perguntei: Você fez isso? E ele respondeu: Não, eu não fiz nada. Eu perguntei uma segunda vez de uma maneira totalmente diferente. Ele disse, absolutamente não".







Neste momento, os jornalistas da Reuters perguntaram-lhe se ele acreditava na resposta do presidente russo. Trump fez uma pausa e respondeu: "Olhe, algo aconteceu e temos que descobrir o que foi, porque não podemos permitir que isso aconteça num processo de eleição".



Nos Estados Unidos, o tema é encarado com grande preocupação e levado muito a sério. Os norte-americanos não vão esquecer o caso até a investigação do FBI e a Comissão do Senado apresentarem as suas conclusões.