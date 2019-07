"Trump desrespeitou a primeira-ministra e o meu país", diz Jeremy Hunt

RTP10 Jul, 2019, 10:22 / atualizado em 10 Jul, 2019, 10:28 | Mundo

A saga não terminou. Jeremy Hunt, o atual ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, respondeu às farpas lançadas por Donald Trump.





"Amigos falam com franqueza por isso é o que farei: estes comentários são desrespeitosos e errados para com a nossa primeira-ministra e o meu país. Os seus diplomatas dão as suas opiniões em privado ao secretário de Estado Mike Pompeo e os nossos fazem o mesmo!", escreveu Hunt no Twitter.





E continuou: "Disse que a aliança entre o Reino Unido e os Estados Unidos é a maior da História e eu concordo, mas os aliados têm de tratar-se com respeito, como Theresa May sempre fez consigo. Os embaixadores são nomeados pelo Governo do Reino Unido e, se eu for primeiro-ministro, o nosso embaixador fica".





1/2 @realDonaldTrump friends speak frankly so I will: these comments are disrespectful and wrong to our Prime Minister and my country. Your diplomats give their private opinions to @SecPompeo and so do ours! You said the UK/US alliance was the greatest in history and I agree... https://t.co/hNeBWmyyVN — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 9 de julho de 2019

O candidato disse ainda num debate televisivo que "os comentários [de Trump] sobre Theresa May são inaceitáveis".





Porém, o adversário Boris Johnson afirmou que tinha uma "boa relação" com a Casa Branca e que era importante ter uma "aliança próxima" com o velho aliado.







"É vital que o nosso serviço civil não seja politizado por ministros divulgando o que dizem", disse Jonhson.







A crise diplomática também resultou no cancelamento de uma reunião entre o ministro britânico para o Comércio Internacional, Liam Fox, o embaixador em causa, Kim Darroch, Ivanka Trump e Wilbur Ross, o secretário norte-americano para o Comércio.

Fuga de informação no centro da discórdia





No domingo passado, o tabloide britânico Daily Mail divulgou mensagens confidenciais do embaixador britânico em Washington, nas quais Kim Darroch criticava o desempenho da Administração Trump.







Entre vários comentários, Darroch descreveu que a Casa Branca era "inepta", "disfuncional" e "desastrada" e que a política externa relativamente ao Irão era "incoerente".







Trump reagiu no Twitter, tecendo fortes críticas a May e a Darroch. "Tenho sido muito crítico da forma como o Reino Unido e a primeira-ministra Theresa May lidaram com o Brexit. Que confusão que ela e os seus representantes criaram. Eu disse-lhe como deveria fazer, mas ela decidiu ir por outro caminho. Não conheço o embaixador, mas ele não é apreciado ou bem visto nos Estados Unidos", escreveu.





Porém,. Mas o que posso dizer que é que eu e apenas eu decidirei quem ocupará cargos importantes e politicamente sensíveis como o cargo de embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos".