Trump disponível para testemunho sob juramento sobre acusações de Comey

Alexandre Brito - RTP 09 Jun, 2017, 20:52 | Mundo

De viva voz - a primeira reação às acusações de Comey tinha chegado pelo Twitter - o presidente norte-americano afirmou que em momento algum pediu "lealdade" ao então diretor do FBI.



Donald Trump afirmou no entanto que "não haveria nada de errado se tivesse dito isso".



Sobre a possibilidade de existirem gravações do encontro com o ex-diretor do FBI, o presidente norte-americano recusou, por duas vezes, confirmar se esses registos existem. "Direi algo sobre isso em breve".



E voltou a acusar James Comey de ser um "bufo". "Nenhum conluio, nenhuma obstrução, ele é um bufo".



Em conferência de imprensa após um encontro com o presidente da Roménia - a primeira vez que respondeu a perguntas dos jornalistas nas últimas três semanas - Donald Trump afirmou que a sua equipa ficou "muito contente" depois de testemunho de James Comey.