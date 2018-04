Trump diz que acordo nuclear com Irão é "um desastre"

Lusa24 Abr, 2018, 16:18 | Mundo

"As pessoas sabem a minha posição sobre o acordo iraniano, é um acordo terrível", disse Trump no início do encontro na Sala Oval da Casa Branca com o Presidente francês.

Antes de iniciar a visita de Estado aos Estados Unidos, Emmanuel Macron disse que tentaria convencer Trump a manter-se no acordo, porque não há "uma opção melhor" e, nesta altura, "não há um plano B".

Donald Trump advertiu por outro lado o Irão de que se relançar o programa nuclear, "vai ter problemas maiores do que alguma vez teve".

Concluído em julho de 2015 entre o Irão e o grupo 5+1 (os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança -- EUA, Rússia, China, França e Reino Unido -- e a Alemanha), o acordo nuclear permitiu o levantamento de parte das sanções internacionais em troca do compromisso de Teerão de que o seu programa nuclear tem fins pacíficos.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, tem ameaçado retirar-se do acordo se os europeus não derem a sua concordância a uma adenda ao atual acordo que permita evitar completamente o desenvolvimento de mísseis balísticos e promover o respeito pelos direitos humanos.Trump agradece a Macron a "firme colaboração" no ataque na Síria

O Presidente norte-americano agradeceu ao seu homólogo francês a "firme colaboração" na operação militar na Síria em resposta a um alegado ataque químico do regime e prestou homenagem ao polícia morto há semanas num ataque terrorista em França.



"Presidente Macron, povos de França e dos Estados Unidos, agora é o momento da força. Que sejamos fortes e estejamos unidos", disse Donald Trump, ao receber formalmente na Casa Branca o Presidente francês.



Trump afirmou que a parceira que estabeleceu com Macron é testemunho da "sólida amizade que une os dois povos" e agradeceu a "parceria sólida" demonstrada no ataque de 13 de abril.



"Com os nossos amigos britânicos, os Estados Unidos e França tomaram recentemente ações decisivas em resposta ao uso de armas químicas pelo regime sírio. Quero agradecer ao Presidente Macron, às Forças Armadas francesas e ao povo francês pela sua firme colaboração", afirmou.



Macron é o primeiro Presidente a fazer uma visita de Estado aos Estados Unidos desde a posse de Trump, há 15 meses."Juntos vamos derrotar o terrorismo. Juntos vamos restringir as armas de destruição maciça da Coreia do Norte e do Irão [...] Juntos vamos construir um multilateralismo mais forte", disse Macron.



O Presidente francês sublinhou os laços entre os dois países, afirmando que "a América representa possibilidades infinitas" para França, que partilha com os Estados Unidos "um ideal de liberdade e de paz".



Trump prestou por outro lado homenagem ao tenente-coronel francês Arnaud Beltrame, que morreu depois de ocupar o lugar de uma refém no ataque terrorista de março em Trèbes, no sul de França.



"Há algumas semanas, juntámos mais um nome à lista dos nossos grandes heróis, o do corajoso polícia francês chamado Arnaud Beltrame. Ele olhou o mal de frente sem pestanejar. Ele deu a sua vida pelos seus vizinhos, pelo seu país e pela própria civilização", disse Trump.