Trump diz que adormeceu durante o discurso de Obama

Set, 2018

Ao pronunciar uma intervenção de fundo na Universidade do Illinois, o ex-presidente Barack Obama estava a abrir uma fase de intensa actividade política, com uma agenda densamente preenchida.





Hoje mesmo, sábado, o ex-presidente irá intervir num comício em Orange County, pela eleição de congressistas democratas, que têm a possibilidade de arrebatar aos republicanos vários assentos na Câmara dos Representantes. Na próxima semana, intervirá no Ohio, também a favor de candidatos democratas ao Congresso e do candidato a governador do Estado, Richard Cordray.







Segundo um dos seus assessores, Obama tem planeado intervir em Outubro em várias sessões de recolha de fundos para a campanha dos democratas. A antiga primeira dama, Michelle Obama, irá intervir ainda neste mês em comícios em Las Vegas e Miami.



Um presidente que não vê nada de mau nos nazis



No discurso da Universidade de Illinois, Obama voltou ao silêncio notório de Trump após o homicídio cometido por neo-nazis no ano passado em Charlottesville, na Virgínia, e perguntou retoricamente: "Quão difícil é dizer que os nazis são maus?" A pergunta tem uma resposta, que Obama não deu, mas fica implícita: para Trump, é demoasiado difícil, tanto assim que não o fez.





Sobre a sua própria posição, o ex-presidente reiterou: "Temos a obrigação de nos opormos à discriminção (...) E certamente temos a obrigação de nos opormos clara e inequivocamente aos simpatizantes nazis".

Segundo Obama, "apelar à tribo, apelar ao medo, lançar um grupo contra outro, dizer às pessoas que a ordem e a segurança seriam restauradas se não fossem aqueles que não gostam de nós e não falam como nós e não rezam como nós - tudo isso é um guião antigo".





E prosseguiu: "É velho como o tempo. E, numa democracia saudável, não funciona. Os nossos anticorpos sobressaltam-se e as pessoas de boa vontade de todo o espectro político confrontam os preconceituosos e os causadores de medo e procuram compromissos e conseguir que as coisas se façam e promover os melhores da nossa nação".





Contudo, Obama não se mostrou inteiramente confiante nos reflexos e nos anticorpos da democracia. Se nela houver um vácuo, disse, "outras forças preencherão o vácuo. A política do medo, do ressentimento e do entrincheiramento ganha preponderância".





Na sequência destas considerações, desvalorizou mesmo, até certo ponto, a responsabilidade do actual presidente: "Tudo isto não começou com Donald Trump. Ele é o sintoma, não a causa. Ele está apenas a aproveitar-se dos ressentimentos que foram alimentados durante anos por políticos".

A degradação institucional



Obama admitiu que o fogo cerrado contra o seu sucessor sai um tanto da tradição contida e discreta dos ex-presidentes, no relacionamento com os presidentes em exercício. Mas justificou esta heterodoxia com as novidades absolutamente insólitas que Trump tem trazido à vida política norte-americana.







Segundo o ex-presidente, "uma simples olhada às manchetes recentes deveria mostrar-nos que este momento é realmente diferente. As apostas são mais altas. A consequência de qualquer de nós permanecer à margem são piores".





Para ilustrar a sua convicção de que "isto não é normal", deu o exemplo das pressões exercidas por Trump sobre o procurador-geral, Jeff Sessions, no sentido de que este demito o conselheiro especial, Robert Mueller.





Segundo Obama, um presidente não deve "pressionar um procurador-geral para usar o sistema de justiça criminal como instrumento para castigar os nossos adversários políticos (...) ou apelar explicitamente a que o procurador-geral proteja membros do nosso próprio partido, por estar a aproximar-se uma eleição".





E, como se tudo isto fosse difícil de acreditar à luz da cultura política vigente até agora, acrescentou: "Não estou a inventar isto. Isto não é hipotético".

Obama critica NYT e editorial anónimo



Por outro lado, Obama criticou implicitamente o New York Times e o autor do editorial anónimo que disse fazer parte de um movimento de "resistência" nos mais altos escalões da Administração Trump.





Segundo o ex-presidente, "não é assim que a nossa democracia deve funcionar". Entre as consequências perversas do artigo estará, segundo Obama, a de alimentar ilusões de que os danos do estilo Trump possam ser limitados por alguém actuando na sombra: "A alegação de que tudo acabará bem porque há pessoas dentro da Casa Branca que secretamente não cumprem as ordens do presidente não é uma garantia". Até porque, observou, "estas pessoas não são eleitas. Elas não prestam contas".





Obama sublinhou, enfim, que a recuperação económica em curso tinha começado sob o seu mandato: "Quando ouvimos dizer que bem que a economia está agora, lembremo-nos apenas de quando começou a recuperação".

"Ele é muito bom para embalar"



Trump reagiu imediatamente ao discurso de Obama, dizendo num comício da campanha em Fargo, no Dakota do Norte: "Lamento, vi [o discurso] mas adormeci. Achei que ele é muito bom para embalar".