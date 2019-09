Trump diz que processo de destituição "é uma piada" e nega ter pressionado o presidente da Ucrânia

São os protagonistas da polémica do momento, e estiveram reunidos poucas horas depois de ter sido divulgada uma parte da transcrição do telefonema que deu origem à abertura do processo de destituição de Donald Trump.



Um assunto que até serviu de pretexto para algumas piadas.



Durante a chamada telefónica, a 25 de julho, o presidente dos Estados Unidos felicita o chefe de Estado recém-eleito e pede-lhe um favor.



Donald Trump volta a desvalorizar a polémica e a falar em perseguição política.