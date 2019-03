Trump diz que Pulitzer deve retirar prémios pela "falsa cobertura" da trama russa

Lusa30 Mar, 2019, 07:04 | Mundo

"É muito engraçado que o The New York Times e o The Washington Post tenham obtido um Prémio Pulitzer pela cobertura (100% negativa e falsa!) do conluio com a Rússia, quando não houve conluio", escreveu Trump na rede social Twitter.

"Então, foram enganados ou corrompidos? Em ambos os casos, a comissão deve retirar-lhes os prémios", acrescentou.

O procurador especial norte-americano Robert Mueller concluiu, após quase dois anos de investigação, não existirem provas de acordo ou coordenação entre a equipa de campanha de Donald Trump e Moscovo nas eleições presidenciais de 2016.

As conclusões do relatório, divulgadas no domingo pelo secretário da Justiça norte-americano, William Barr, constituem uma incontestável vitória para o Presidente dos Estados Unidos, que há meses repetia não ter havido qualquer "conluio", e melhoram as suas perspetivas de uma reeleição em 2020.

A Casa Branca, através da porta-voz, Sarah Sanders, esclareceu que o Presidente "está muito feliz" com a conclusão da investigação e que "não tem qualquer problema" em que o relatório seja integralmente divulgado, como têm exigido os democratas.

O Governo russo também já reagiu, através de um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros que salienta que "a principal conclusão, que é a ausência de conspiração entre a campanha eleitoral de Donald Trump e a Rússia, não poderia ser outra".

Segundo estimativas da Casa Branca, entre o `Times`, o `Post` a CNN e a MSNBC, foram publicadas mais de 8.500 notícias relacionadas com a "trama russa".