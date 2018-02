Trump diz que relatório republicano afasta "conluio ou obstrução" ao inquérito russo

"Este memorando inocenta totalmente "Trump" no inquérito. Mas a caça às bruxas russa continua", afirmou hoje o Presidente dos EUA, numa mensagem publicada na rede Twitter em que fala de si próprio na terceira pessoa.

This memo totally vindicates “Trump” in probe. But the Russian Witch Hunt goes on and on. Their was no Collusion and there was no Obstruction (the word now used because, after one year of looking endlessly and finding NOTHING, collusion is dead). This is an American disgrace!