Trump diz que tem um plano forte para a Coreia do Norte

Jorge Almeida - RTP 30 Jun, 2017, 16:49 / atualizado em 30 Jun, 2017, 17:14 | Mundo

O Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, passou os últimos dois dias reunido com Donald Trump na Casa Branca.



Em cima da mesa de reuniões esteve a ameaça da Coreia do Norte e as relações comerciais entre os dois países.



O Presidente norte-americano afirmou no final dos encontros aos jornalistas que a "paciência esgotou-se" e que tem “um plano forte e sólido” para a ameaça do regime de Pyongyang. Contudo, os Estados Unidos pretendem que a China tenha um papel determinante para a suspensão do programa nuclear norte coreano.



Uma pretensão que se mostra cada vez mais difícil já que Washington acabou de anunciar a venda de armamento a Taiwan no valor 1,42 mil milhões de dólares. Um negócio que não agradou à China, que continua a considerar Taiwan uma província renegada.



Esta semana, um banco chinês também foi acusado pelos Estados Unidos de estar a lavar dinheiro proveniente da Coreia do Norte.







Moon Jae-in mostrou-se cauteloso sobre o sistema antimíssil norte-americano (THAAD) instalado no seu país no último mês de março. O líder da Coreia do Sul pretende a ajuda dos Estados Unidos para levar a cabo uma estratégia com duas fases.



Primeiro, travar os avanços balísticos e nucleares de Kim Jong-un e depois o desmantelamento do arsenal militar que possa colocar em causa a paz na região.



Sobre as relações comerciais entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, Trump pretende alcançar um novo acordo comercial onde está incluído o fornecimento de gás natural do Alaska para equilibrar a balança entre os dois países.