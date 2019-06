Trump e a Rússia. Democratas vão receber dados da investigação de Mueller

RTP11 Jun, 2019, 15:51 / atualizado em 11 Jun, 2019, 15:52 | Mundo

A Comissão Judiciária da Câmara dos Representantes vai receber, em breve, os primeiros arquivos com provas subjacentes ao relatório de Mueller, no caso “Trump-Rússia”. O anúncio do acordo – uma exceção do Departamento de Justiça dos EUA – foi feito horas antes de uma audiência no Congresso com John Dean, uma figura histórica da era do escândalo Watergate. Os democratas pediram o relatório completo, além da documentação e provas subjacentes do trabalho de investigação de Mueller. Mas não terão a versão completa.





Jerrold Nadler, congressista democrata de Nova Iorque e presidente da Comissão, disse que o Departamento de Justiça vai disponibilizar alguns dos “arquivos mais importantes” de Mueller e que todos os elementos da Comissão Judiciária terão acesso aos mesmos, avança o jornal britânico The Guardian.



Segundo a Reuters, no relatório estavam descritos dez ocasiões em que Trump terá procurado interferir na investigação de Mueller. No entanto, o procurador especial recusou-se fazer um julgamento sobre se isso equivalia a casos de obstrução da justiça.





Entre os arquivos, Nadler diz que se incluem os documentos usados para avaliar a hipótese de obstrução à justiça por parte do Presidente dos EUA. O congressista aproveitou ainda para confirmar que, enquanto o procurador-geral William Barr disponibilizar os documentos solicitados pela Comissão, não abrirá um processo contra o seu gabinete.





"Se o departamento proceder de boa-fé e pudermos obter tudo o que precisamos, então não há necessidade de tomar outras medidas", disse Nadler num comunicado. “Se informações importantes forem escondidas, não teremos outra escolha a não ser impor a nossa intimação em tribunal e considerar outros meios”.



No passado mês de abril, William Barr divulgou uma versão parcial do relatório de Robert Mueller sobre a interferência russa nas eleições dos EUA de 2016. Desde essa altura, Jerrold Nadler tem exigido o acesso à versão original e não editada do relatório, ameaçando denunciar o procurador-geral.



Semelhanças com Watergate



Antes de John Dean falar com a Comissão Judiciária da Câmara dos Representantes, Trump aproveitou para criticar o antigo advogado da Casa Branca no Governo de Richard Nixon, através do Twitter.







....No Obstruction. The Dems were devastated - after all this time and money spent ($40,000,000), the Mueller Report was a disaster for them. But they want a Redo, or Do Over. They are even bringing in @CNN sleazebag attorney John Dean. Sorry, no Do Overs - Go back to work! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de junho de 2019



Durante a audiência com a Comissão, Dean comparou o relatório de investigação de Mueller e o documento conhecido como Watergate Road Map, divulgado em 1974 apresentando acusação contra Nixon.



"Mueller forneceu a esta comissão um roteiro", disse Dean, que fazia parte de um painel de testemunhas. O antigo conselheiro de Nixon referiu ainda a forma como ambos os presidentes, Richard Nixon e Donald Trump, usaram o seu poder de “perdão” no sentido de tentar influenciar algum testemunho e de controlar as investigações contra si.

Mueller, quanto procurador especial, começou a investigar a alegada interferência russa nas eleições presidenciais de 2016, nas quais Donald Trump foi eleito.



No relatório, constituído por 448 páginas e divulgado em abril, constava que o gabinete de Mueller não tinha provas suficientes de que Trump tinha conspirado com a Rússia para vencer as eleições de 2016 e que, por isso, não poderia indiciar o Presidente dos EUA por obstrução à justiça. No entanto, Mueller detalhou no relatório dez casos em que o Trump tentou possivelmente impedir a investigação.



Após a divulgação da investigação, Barr disse que Donald Trump não tinha obstruído a justiça, o que levou aos pedidos dos congressistas democratas para terem acesso aos dados do relatório.



Mueller ressalvou, entretanto, que, caso a equipa que investigou o caso tivesse considerado que Trump “claramente não cometeu um crime, nós teríamos dito isso”.



A comissão não terá uma cópia completa e não editada do relatório de Mueller sob o acordo. Mas os legisladores terão acesso a notas de entrevistas e outras provas, incluindo “relatos de má conduta de primeira mão”, disse Nadler no início da audiência.