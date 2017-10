Trump é criticado por dois senadores republicanos

RTP25 Out, 2017, 17:21 / atualizado em 25 Out, 2017, 17:30 | Mundo

O Presidente tem “um comportamento imprudente, ultrajante e indigno que se tornou uma desculpa de ‘quem diz as coisas como são’, quando na verdade é apenas imprudente, ultrajante e indigno”, referiu Jeff Flake.



O senador acrescentou que “quando comportamentos como este surgem de alguém que está no topo do nosso Governo é algo mais: um perigo para a democracia”. Para Jeff Flake, a força vem dos valores e o comportamento de Trump não mostra força.



“Presidente, hoje digo: chega. Devemos dedicar-nos a ter a certeza de que o anormal nunca se torna o normal”, afirmou Jeff Flake, durante o discurso.



Fez ainda alusão ao presidente Roosevelt, também republicano, que afirmou ser “necessária uma total liberdade para dizer a verdade sobre os seus atos, o que significa que é essencial culpar quando faz errado e elogiar quando faz correto”.



A decisão do senador do Arizona Jeff Flake não se recandidatar a uma eleição é semelhante há de Bob Corker. Esta informação posiciona Jeff Flake como outro crítico de Trump que não tem nada a perder no ano anterior às eleições dos membros do Congresso dos Estados Unidos, em 2018.



Sarah Sanders, secretária de imprensa da Casa Branca afirmou que a decisão de Jeff Flake foi a correta “tendo em conta a falta de apoio das pessoas do Arizona”, segundo a CNN.



A secretária acrescentou que Trump “é um lutador (…) as pessoas deste país não elegeram alguém para ser fraco; elegeram para ser forte” e que Bob Corker já entendeu isto, pelo que está “a tentar criar uma manchete ou duas à volta do assunto, antes de sair do senado”.



Bob Corker também descreveu o Presidente como uma pessoa que veio “degradar o país com mentiras e insultos”, acrescentando que “tem dificuldades em lidar com a verdade”.



Bob Corker afirmou que “as pessoas deveriam achar que o Presidente dos Estados Unidos iria atuar como Presidente dos Estados Unidos, mas parece que esse não vai ser o caso”, segundo o The Guardian.

Hostilidade nas redes sociais

Na terça-feira, após Bob Corker afirmar que a Casa Branca deveria deixar o Congresso decidir como pagar os impostos, Trump publicou tweets sobre o que foi dito pelo presidente do Comité do Senado para as Relações Exteriores. O Presidente norte-americano disse ser triste que o senador que não consegue ser reeleito, venha agora apresentar críticas.





Isn't it sad that lightweight Senator Bob Corker, who couldn't get re-elected in the Great State of Tennessee, will now fight Tax Cuts plus! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de outubro de 2017

The meeting with Republican Senators yesterday, outside of Flake and Corker, was a love fest with standing ovations and great ideas for USA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de outubro de 2017

Jeff Flake, with an 18% approval rating in Arizona, said "a lot of my colleagues have spoken out." Really, they just gave me a standing O! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de outubro de 2017

Trump continuou a utilizar a rede social para criticar, referindo que a reunião de ontem com os senadores republicanos correu muito bem, com exceção de Flake e Corker.O Presidente falou de Jeff Flake, referindo que o mesmo tem uma aprovação de apenas 18 por cento no Arizona, enquanto ele recebeu uma ovação no dia da reunião com os senadores republicanos.O facto de Jeff Flake anunciar que não vai concorrer a senador do Arizona cria uma situação de grande competitividade, com o lugar do senador agora em aberto.