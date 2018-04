Trump e Kim Jong-un. De "Little Rocket Man" a "muito respeitável"

RTP24 Abr, 2018, 18:02 / atualizado em 24 Abr, 2018, 18:25 | Mundo

Questionado sobre a situação com a Coreia do Norte, em particular sobre a data em que deverá ser realizada reunião com Kim Yong-un, o presidente dos EUA afirmou que o líder norte-coreano tem tido uma atitude "muito respeitável" e que as negociações estão a correr muito bem.

"Foi-nos dito diretamente que eles gostavam que a reunião acontecesse o mais rápido possível, e pensamos que isso é uma coisa muito boa para o mundo", disse Trump. "Temos tido conversas muito boas", acrescentou.

Kim Jong-un, de acordo com Trump, tem tido uma atitude "muito aberta e muito respeitável".

Sem adiantar uma data concreta, o presidente dos Estados Unidos voltou a afirmar que a reunião deverá acontecer em finais de maio ou junho.

O elogio de Trump a Kim contrasta com comentários que fez no passado, como quando lhe chamou "Little Rocket Man", numa alusão à pequena estatura do líder norte-coreano e aos ensaios de lançamento de mísseis do seu regime.

C/ Lusa