Trump e Merkel aproximam posições mas continuam desencontrados

Andreia Martins - RTP27 Abr, 2018, 22:20 / atualizado em 27 Abr, 2018, 22:27 | Mundo

Foi uma visita de apenas três horas, mas que serviu para abordar temas tão diversos como a desnuclearização, o comércio e questões de Defesa.



Ao contrário da visita do Presidente francês, acolhido com pompa e circunstância durante três dias, a passagem da chanceler alemã pela Casa Branca foi breve e terminou com uma curta conferência de imprensa. Mas tal como Macron, também Merkel saiu de Washington de mãos vazias.



As visitas dos dois chefes de Estado terão sido as derradeiras cartadas de convencer Trump a poupar a União Europeia às novas tarifas às importações de aço e alumínio. O eixo franco-alemão parece também ter sido votado ao fracasso na tentativa de salvar o acordo nuclear assinado em 2015 com o Irão.



Em relação às taxas, com um impacto previsto de 25 por cento sobre as importações de aço e 10 por cento no alumínio, o anúncio de março parece manter-se e deverão entrar em vigor já a partir de 1 de maio. E as exportações europeias não escaparão à medida proteccionista da ala mais conservadora da Administração Trump.



“O Presidente vai decidir. Isso é muito claro. Tivemos uma troca de pontos de vista. A decisão cabe ao Presidente”, aventou ainda assim Angela Merkel durante a conferência de imprensa conjunta.



A chanceler deixou claro que a União Europeia se mantém entretanto disponível para um acordo comercial bilateral com os Estados Unidos: “Queremos relações comerciais que estejam em linha com o sistema multilateral da Organização Mundial do Comércio (OMC), mas também reconhecemos que, por muitos anos, a OMC não tem sido capaz de potencializar acordos internacionais. Por isso, vejo uma possibilidade de negociações bilaterais com os Estados Unidos”, propugnou Merkel.



Donald Trump destacou, por seu lado, o “desequilíbrio” no comércio entre a União Europeia e os Estados Unidos, sugerindo o desejo de uma relação “recíproca” entre as duas partes.



“Queremos ter uma relação recíproca, algo que não temos neste momento. Estamos a trabalhar nisso e queremos que seja uma relação mais justa”, apontou o Presidente norte-americano.

Acordo com o Irão em risco

O acordo nuclear do Irão foi outro dos temas fortes da reunião. Donald Trump tem até ao próximo dia 12 de maio para decidir se vai prolongar a suspensão de sanções ou se abandona o entendimento multilateral alcançado há três anos durante a Administração Obama e no qual participaram os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas e a Alemanha (o grupo P5+1).



Sobre este assunto, Donald Trump não deixou quaisquer garantias. Referiu apenas que os Estados Unidos “não querem que este tipo de regimes se aproximem sequer da arma nuclear” e que o Irão está envolvido “onde quer que haja um problema no Médio Oriente”.



Angela Merkel argumentaria que o acordo com o Irão “representa o primeiro passo para a redução de atividades nucleares e uma maior fiscalização [do sector]”. Admitiu, contudo, que esse esforço “não é suficiente” e que se deve abordar o programa de mísseis, que continua a proliferar, bem como a questão da influência de Teerão nos conflitos regionais.

Desnuclearização das Coreias

Num dia histórico para a Península Coreana, marcado por essa reunião entre Kim Jong-un e Moon Jae-in, uma cimeira que aponta para o caminho da paz e da desnuclearização, Trump e Merkel foram unânimes nas palavras de felicitação.



“Quero felicitar a República da Coreia pela cimeira histórica com a Coreia do Norte. (…) Demorámos décadas para chegar a este ponto. Não vamos repetir os erros do passado, a pressão máxima [sobre Pyongyang] vai continuar até que a desnuclearização aconteça”, assinalou Donald Trump, que tem para breve encontro marcado com Kim Jong-un.



Também Angela Merkel saudou o trabalho das duas Coreias, lembrando que os alemães “sabem o que é estar separados durante anos”. Garantiu que Berlim ficará “atenta” à evolução dos próximos eventos.



Sobre as questões de Defesa, Donald Trump voltou a destacar a importância de fortalecer a Aliança Atlântica. O Presidente norte-americano lembrou a necessidade de garantir que “todos os Estados-membros honrem os seus compromissos” dentro da NATO e “aumentem o seu contributo financeiro para que todos paguem a sua quota-parte de forma justa”.



Ao seu lado, a chanceler alemã reconheceu que Berlim ainda não atingiu a meta, mas que pretende cumprir os dois por cento de investimento na Defesa. Em 2019, revelou, esse investimento será de 1,3 por cento.



Longe dos afetos com que Emmanuel Macron foi recebido no início da semana, Donald Trump fez questão de assegurar aos jornalistas a amizade e respeito mútuo para com a chanceler alemã: “A nossa aliança é forte e está a florescer. Em conjunto, vamos ultrapassar os obstáculos comuns”, garantiu o Presidente norte-americano.



Antes, também em declarações à imprensa, afirmou que os dois líderes “têm uma boa relação” desde o início. Trump referiu-se a Merkel como “uma mulher extraordinária”, congratulando-a ainda pela vitória nas eleições e pelo recente acordo de coligação de Governo.



Menos calorosa, Angela Merkel salientou ainda assim a importância de uma relação transatlântica forte num “mundo turbulento”. “A Alemanha é e continuará a ser um parceiro fiel na NATO e da União Europeia”, ressalvou.