Trump e Putin reúnem-se pela primeira vez

O encontro acontece depois do Presidente dos Estados Unidos ter criticado, na Polónia, a Rússia por causa da agressão à Ucrânia e do apoio à Síria e ao Iraque.



Há alguma expectativa em torno desta reunião.



Já ontem Trump foi recebido em, Hamburgo pela chanceler alemã. No encontro, Angela Merkel e Donald Trump discutiram questões como a Coreia do Norte, a situação no Oriente Médio e o conflito no leste da Ucrânia.



A cimeira dos 20 países mais industrializados do mundo vai estar centrada na luta internacional contra o terrorismo, nas migrações, comércio global e a luta contra as alterações climáticas.