Trump e Rubio agradecem. El Salvador oferece-se para receber "criminosos violentos"

"Ofereceu-se para receber nas suas prisões os criminosos perigosos americanos detidos no nosso país, incluindo cidadãos norte-americanos e os que têm autorização de residência", declarou Rubio, após um encontro em São Salvador com Bukele, como parte de uma viagem a vários países da América central que visa consolidar o apoio regional à política de imigração da Administração Trump.

, sublinhou o chefe da diplomacia norte-americana.Rubio citou em particular os gangues latino-americanos MS-13, de El Salvador, e Tren de Aragua, da Venezuela, que também operam nos Estados Unidos, sendo que alguns dos membros têm nacionalidade norte-americana., disse Rubio numa conferência de imprensa na segunda-feira, não deixando de elogiar

Campanha radical



Bukele foi reeleito com mais de 80 por cento dos votos no ano passado, graças a uma campanha radical contra os grupos criminosos, que fez baixar a taxa de criminalidade de El Salvador, apesar das reservas das organizações de defesa dos Direitos Humanos.Numa publicação na rede social X, Bukele acrescentou que ofereceu aos EUA uma oportunidade de "terceirizar parte de seu sistema prisional".

Ainda não foi confirmado se Washington aceitará a oferta, devido a questões de legalidade.

Rubio está na primeira viagem ao exterior como principal diplomata dos EUA e tem procurado afirmar as prioridades do Governo Trump na região da América Central, incluindo a exigência de que o Panamá faça "mudanças imediatas" no que o presidente norte-americano chama de "influência e controlo" da China sobre o Canal do Panamá.Desde que regressou à Casa Branca, Donald Trump tem se concentrado em acelerar a saída de migrantes ilegais, com a promessa de "deportações em massa". Entre as medidas, o chefe de Estado norte-americano enviou mais forças militares para a fronteira com o México.