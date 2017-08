Trump eliminou dois conselhos de assessoria económica da Casa Branca

Lusa 16 Ago, 2017, 20:01 / atualizado em 16 Ago, 2017, 20:05 | Mundo

Os dirigentes empresariais renunciaram aos cargos como forma de protesto pela débil reação do Presidente aos incidentes racistas em Charlottesville, no Estado de Virgínia.



"Em vez de pressionar os empresários do Conselho de Fabricantes Norte-Americanos e os do Fórum de Estratégia e Política, acabo com ambos. Obrigado a todos!", afirma o presidente numa mensagem divulgada na sua conta na rede social Twitter.





Rather than putting pressure on the businesspeople of the Manufacturing Council & Strategy & Policy Forum, I am ending both. Thank you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 August 2017

Trump tomou a decisão após sete empresários terem renunciado esta semana aos respetivos cargos, pelo facto de considerarem débil a reação do Presidente aos incidentes em Charlottesville, onde um neonazi foi preso por ter morto no sábado uma mulher com o seu veículo, que atirou contra um grupo de manifestantes antifascistas que protestava contra os defensores da supremacia da etnia branca.Pouco antes de o Presidente anunciar a eliminação destes dois conselhos, o presidente executivo da empresa alimentar Campbell Soup, Denise Morrison, anunciou que renunciou ao seu lugar porque “o racismo e o assassinato são claramente reprováveis e não são moralmente equivalentes a qualquer outra coisa que aconteceu em Charlottesville".“Acho que o Presidente deveria ter sido e ainda deve ser claro neste ponto", disse o empresário.